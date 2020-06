DA i Liberals insten a un gran consens nacional per afrontar el problema de les pensions

La situació de la branca de jubilació de la CASS només es pot resoldre amb un consens nacional, amb implicació de tots els partits i sectors socials. En aquest sentit tant DA com Liberals d’Andorra , dos dels socis de Govern, coincideixen. També en el fet que les mesures correctores proposades des del consell d’administració són positives a curt i mitjà termini, però cal una reforma més profunda del sistema.

El darrer informe de la CASS alerta del futur incert de les jubilacions. És un tema recurrent dels darrers anys, només que en aquesta ocasió s’estableix un llindar: el 2037, que serà quan la branca de jubilació esgotarà les reserves.

S’apunten mesures correctores, com crear una branca de dependència, aplicar una taxa per a nocius com tabac o alcohol i estalviar costos de funcionament. Totes elles ben valorades des del grup liberal, però clarament insuficients. El problema és més profund, considera el conseller general del grup liberal, Ferran Costa.

Igual que els seus socis de Govern, des de DA reconeixen que darrerament s’han aplicat mesures positives que en tot cas ajuden però no resolen del tot la situació. El gran problema és que l’estructura de la CASS es va pensar tenint en compte la realitat dels anys seixanta i avui aquest és un model obsolet, assenyala el conseller general del grup demòcrata, David Montané.

Pujar les cotitzacions o allargar l’edat de jubilació ajudaria, però cal anar més enllà. A més, amb la crisi per la Covid 19 el teixit empresarial no travessa el millor moment, afirma Montané.

Demòcrates i liberals coincideixen en el fet que s’acaba el temps i calen canvis que requereixen un consens entre els partits i els sectors socials. Reconeixen que el tantes vegades reclamat pacte d’estat hauria de ser l’eina per afrontar amb celeritat i eficàcia un problema que afecta tota la societat.