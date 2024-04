El Pirineu occidental de Catalunya, protegit per la seva excel·lent qualitat de cel nocturn

Observació del cel al Parc Natural de l’Alt Pirineu (Govern.cat)

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica aquest divendres dues resolucions del conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort Subiranas, que fixen el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici com a punts de referència de qualitat del cel nocturn i estableixen la seva àrea d’influència, conformada per 19 municipis.

En concret, són 15 que formen part del Parc Natural de l’Alt Pirineu (Sort, la Guingueta d’Àneu, Esterri d’Àneu, Alt Àneu, Soriguera, Rialp, Llavorsí, Tírvia, Vall de Cardós, Esterri de Cardós, Lladorre, Alins, les Valls de Valira, Farrera i Baix Pallars) i 8 del Parc Nacional (Sort, la Guingueta d’Àneu, Esterri d’Àneu, Alt Àneu, que també tenen superfície a l’Alt Pirineu, més la Vall de Boí, Vilaller, la Torre de Cabdella i Espot).

Aquest mateix vespre de divendres, la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas i López, acompanyada de la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Mireia Boya e Busquet, en presència del delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castells Farré, lliuraran a Llavorsí (Pallars Sobirà) els certificats acreditatius de qualitat del cel nocturn a representants dels ajuntaments que participen en el projecte i dels parcs que esdevenen punt de referència.





Garantir i millorar la foscor

La nova zona protegida representa una superfície de 2.088 km2 que, afegits als 2.034 km2 protegits al Montsec des de l’any 2013, conformen 4.122 km2 del nord-oest del país amb el màxim grau de protecció contra la contaminació lumínica. La resolució determina les característiques específiques que han de complir les instal·lacions d’enllumenat situades en el punt de referència i la seva àrea d’influència per a garantir que l’impacte ambiental, l’afectació als ecosistemes i la dispersió de la llum estiguin dintre d’uns paràmetres mínims.

En concret, en zones d’especial protecció, l’enllumenat exterior que es pot instal·lar ha de ser aquell que garanteixi tres criteris bàsics: el to de la llum ha de ser carbassa; el flux de llum ha d’anar cap a baix, tot evitant enviar llum al cel o a zones on cal preservar la foscor, i cal disposar de sistemes de telegestió o regulació del llum per ajustar-lo, o fins i tot apagar-lo, on i quan per seguretat la llum no calgui.

La pèrdua de la foscor natural afecta la visió dels estels i és un factor més que amenaça la biodiversitat, ja que moltes espècies animals, i també vegetals, depenen de la foscor per a dur a terme les seves accions vitals d’alimentació i reproducció. El Parc Natural de l’Alt Pirineu, per exemple, gaudeix d’una de les diversitats més grans de lepidòpters nocturns d’Europa. Hi viuen fins a 800 espècies diferents de papallones gràcies, en bona part, a la qualitat del cel fosc.





Posar en valor l’actiu natural

En el procés d’avaluació de les condicions de foscor dels parcs, s’han mesurat i constatat valors de qualitat de cel nocturn considerades excel·lents, d’acord amb la classificació utilitzada pel Departament d’Acció Climàtica. Els valors obtinguts són equivalents als necessaris per a obtenir les distincions de qualitat més exigents a escala internacional.

La figura de protecció, a més de servir per a protegir el medi ambient, és una oportunitat per a posar en valor un dels actius més importants del Pirineu. De fet, el Montsec ja és un referent internacionalment conegut pel seu cel fosc i pel seu desenvolupament astroturístic. En aquesta línia, el Parc Natural de l’Alt Pirineu ha creat una xarxa de 7 miradors d’estels que s’afegeixen al que ja hi ha a Port Ainé: Mirador del Burganàs (Llavorsí), Ermita de Sant Quirc (Alins), Ermita de la Mare de Déu de la Serra (Farrera), Baén (Baix Pallars), Port del Cantó (Soriguera), Isil (Alt Àneu), i Castell de Tavascan (Lladorre). La intenció és instal·lar-ne 6 més l’any vinent, de manera que tots els municipis protegits del parc en tinguin un.

Aquests nous miradors incorporen informació sobre la necessitat i els beneficis de protegir el cel fosc, com localitzar l’estel del pastor (estrella polar), informació astronòmica específica per a cada mirador i un planisferi que mostra quin cel estrellat es pot veure triant hora i dia. Ho fa mostrant les constel·lacions segons els noms que els atribueix la mitologia popular pirinenca i no segons el zodíac, com és habitual. Els miradors s’ubiquen en espais accessibles a través de curts itineraris a peu i amb una bona panoràmica de la volta celeste. Aquest estiu està previst realitzar-hi activitats guiades d’observació astronòmica per a donar-los a conèixer i posar-los en valor. Aquesta és una de les accions previstes al pla d’acció del punt de referència del parc que acompanya la declaració.





Menys CO 2 i menys contaminació lumínica

El foment d’aquestes zones de protecció forma part d’un pla que està executant el Govern per a protegir i posar en valor el medi natural nocturn de les zones més privilegiades de Catalunya i disminuir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) derivades del consum d’energia per la il·luminació en un mínim del 60% en les instal·lacions d’enllumenat exterior, evitant gairebé 1.400 tones de CO 2eq /any, i també en altres municipis de menys de 1.000 habitants normalment propers a zones d’alt valor natural.

Per a fer-ho, ha aprovat una inversió de més de 9 milions d’euros fins a l’any 2028 procedents del Fons Climàtic, un fons que es nodreix amb el 50% dels ingressos obtinguts amb l’Impost sobre les emissions de CO 2 dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Fins ara, s’han publicat dues convocatòries d’ajuts adreçades fonamentalment a les zones protegides. A la corresponent a l’any 2023, dotada amb 500.000 euros, s’hi van presentar 37 ens locals, 11 dels quals estan implicats en la protecció del Parc Natural de l’Alt Pirineu i del Parc Nacional. Actualment, estan en avaluació les sol·licituds de la convocatòria 2024-2025, dotada amb 1,8 MEUR, a la qual s’han presentat 86 sol·licituds, 17 de les quals són dels municipis esmentats. També es preveu destinar una partida econòmica específica per a establiments de titularitat privada, amb ajuts entre 100.000 i 200.000 euros anuals.





74 municipis catalans, protegits

Fins ara, el Departament català d’Acció Climàtica ha protegit envers la contaminació lumínica 74 municipis de tot Catalunya que suposen més del 15% del total de la superfície del país i disposen d’una regulació específica per a assolir un servei d’enllumenat de qualitat lumínica, baixa emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i, sobretot, mínima contaminació lumínica.

Amb les resolucions publicades avui, han quedat declarats 4 punts de referència de qualitat del cel nocturn a Catalunya. A més del Parc Natural de l’Alt Pirineu i del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, hi figura, des de l’any 2013, l’Observatori Astronòmic del Montsec, amb una superfície total protegida de 2.034 km2, i, des de l’any 2018, el Parc Natural de la Serra de Montsant, amb un total de 32 municipis implicats i una superfície protegida de 736 km2.