Encamp segueix oferint les visites guiades i teatralitzades

Encamp segueix oferint les visites teatralitzades per a descobrir els murals de la Mosquera, una experiència que combina art urbà, història i teatre i que enguany incorpora, com a novetat, el conjunt històric de les Bons. En aquest darrer cas, els assistents poden gaudir d’un tomb pels racons d’aquest indret emblemàtic, amb sortida des de la font de les Bons, i que va a càrrec de l’escola de teatre Entreacte, qui dona vida als personatges durant el recorregut.
Un cop finalitzada la visita, s’ofereix de manera opcional una visita guiada a l’interior de l’església romànica de Sant Romà de les Bons, conduïda per un guia del departament de Promoció cultural de Patrimoni del Govern d’Andorra.
La propera visita al conjunt històric de les Bons tindrà lloc el dissabte, 13 de setembre, amb dues sessions: la primera a les 11.30 h i la segona a les 12.30 h.
Per a participar a les visites és necessari fer reserva prèvia enviant un correu a turisme@encamp.ad, trucant al +376 731 000 o enviant un WhatsApp al +376 641 000.
El preu de la inscripció és d’1 euro per persona.
Els murals de la Mosquera
Pel que fa a les visites teatralitzades als murals de la Mosquera, aquestes es duran a terme el 20 i el 27 de setembre (dissabtes). En ambdós casos hi haurà dues sessions, a les 11:30h i a les 12:30h. Per a gaudir de les visites també es requereix reserva prèvia.