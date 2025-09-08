Salutació del cap del Govern per la diada de Meritxell

Benvolgudes ciutadanes, benvolguts ciutadans,
El Dia de Meritxell és un dia de caràcter eminentment religiós, però també d’unió de tot el poble andorrà, un dia per a mirar enrere amb gratitud i per a reconèixer i agrair el camí recorregut per les generacions que ens han precedit, que han forjat les nostres arrels i que tant han fet per Andorra.
La celebració de la patrona també és sinònim de protecció i símbol d’identitat d’un país que, al llarg dels segles, ha sabut mantenir la sobirania, la cultura i els valors enmig d’un món en evolució constant; un món cada cop més divers, definit per aliances i interessos geopolíticament canviants, en àmbits tan rellevants com la transició energètica, la digitalització o la seguretat.
Cada 8 de setembre és especial; enguany arriba en un moment en què el nostre país continua avançant per a diversificar l’economia, amb una visió innovadora i una estratègia integral per a potenciar el desenvolupament, especialment en sectors punters. A la vegada, des de les institucions treballem per a garantir la cohesió social i el benestar de totes les persones que viuen a Andorra. Però aquest esforç no seria possible sense cadascuna i cadascun de vosaltres: les famílies, els joves, la gent gran, els treballadors, els emprenedors o els professionals de tots els àmbits que, amb la vostra dedicació, feu créixer Andorra cada dia.
És amb aquesta voluntat que aquest darrer any hem fet passos decidits per a garantir l’accés a l’habitatge a preu assequible, per a continuar reforçant el nostre sistema sanitari i educatiu, per a impulsar la digitalització –tant en el sector públic com el privat–, per a preservar el nostre entorn natural –que és patrimoni i llegat per a les generacions futures–, per a avançar amb l’Acord d’associació amb la Unió Europea i per a consolidar la presència d’Andorra en l’àmbit internacional, deixant palès el nostre compromís amb el multilateralisme.
Hem demostrat que la centralitat política, el diàleg i la responsabilitat institucional són eines poderoses per a avançar i assolir fites col·lectives. I ho hem fet amb la convicció que Andorra té la força, el talent i la voluntat per a ser un referent en molts àmbits: des de la protecció del medi ambient fins a la promoció de la cultura, des del suport a les persones vulnerables fins a la projecció internacional del nostre país per a acollir esdeveniments esportius d’alt nivell.
En temps de canvis i reptes i d’incerteses globals, el nostre país ha sabut mantenir la seva essència: un esperit de convivència, de respecte mutu i de voluntat de construcció col·lectiva. El nostre país és fruit del compromís de cadascun de vosaltres: les dones i els homes que feu avançar Andorra amb esforç, responsabilitat i estima pel país. I un dia com el d’avui, celebrem amb felicitat la unió d’un poble pacífic i solidari. I ho fem quan de fons sonen de nou, després de més de cinc dècades, les campanes del Santuari Vell de Meritxell.
Us desitjo un molt bon Dia de Meritxell. Que sigui un dia de celebració, de retrobament i d’orgull compartit.
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern