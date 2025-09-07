Ariadna Fenés, 5a i Arnau Soldevila, 8è, al Trail 2 Massifs del Festival Saint Jeoire

Doble participació de dos membres de l’equip nacional de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Ariadna Fenés i Arnau Soldevila, aquesta cap de setmana, en els Trail 2 Massifs en el marc del Festival Saint Jeoire 2025 (Alta Savoia) que s’ha saldat amb una cinquena i una vuitena posició, respectivament dels corredors del Principat.
En un recorregut de 35km i 3000m+ de desnivell, Ariadna Fenés ha anat de menys a més, a la prova. En les dues primeres hores ha tingut problemes estomacals que feia que no estigués del tot còmode. Malgrat tot, Fenés no ha deixat de lluitar, i en la segona part del recorregut ha millorat el ritme un cop s’ha trobat millor, per a passar la línia de meta en una més que meritòria cinquena plaça, amb un temps de 4:36:41.
Classificació femenina:
1.- Naiara Irigoyen. ESP. 4:14:40
2.- Maria Christen. SUI. 4:17:58
3.- Patricia Pineda. ESP. 4:21:13
5.- Ariadna Fenés. AND. 4:36:41
Només finalitzar la cursa Ariadna Fenés explicava que “era la primera vegada que feia una distància així. Les dues primeres hores no m’he trobat bé, per problemes estomacals”. Fenés seguia explicant que “a la segona part he anat millor i he pogut acabar la cursa en cinquena posició. Estic molt contenta d’haver-la acabat i del resultat”.
Per la seva banda, Arnau Soldevila ha finalitzat en vuitena posició i entra de nou, en el TOP10 que el permet classificar-se per a les finals de les World Series. Soldevila ha marcat un ritme molt regular, en un traçat exigent, ha mostrat la seva qualitat, en una temporada on la lesió semblava que el podia reduir les possibilitats.
Classificació masculina:
1.- Alain Santamaria. ESP. 3:26:13
2.- Martin Nilsson. SWE. 3:28:10
3.- Lucien Mermillon. FRA. 3:32:20
8.- Arnau Soldevila. AND. 3:55:24.
Arnau Soldevila en acabar la cursa explicava que “estic content per com ha anat la temporada. Classificar-me per a les finals dels Dements era l’objectiu”.
La Marató dels Dements es disputarà el 8 i 9 de novembre a la població castellonenca d’Aín.