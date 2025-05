Encamp s’adhereix a la prova pilot del SAAS per a detectar i prevenir la fragilitat en les persones majors de 65 anys

Laura Mas i Meritxell Cosan (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha signat un conveni amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) per a formar part de la prova pilot destinada a detectar i prevenir la fragilitat en les persones majors de 65 anys de la parròquia. L’acord ha estat signat per la cònsol major, Laura Mas, i la directora general del SAAS, Meritxell Cosan. La cònsol major ha destacat la importància de formar part d’aquesta iniciativa, ja que és una “molt bona col·laboració entre les diferents institucions per a poder seguir treballant per a la gent gran de la nostra parròquia”.

Amb aquesta incorporació, Encamp es converteix en la setena i darrera parròquia en participar en el projecte, posant el punt final a quatre anys d’avaluació poblacional arreu del país. La participació d’Encamp aporta un valor afegit al projecte, consolidant l’esforç conjunt de tot el territori i reafirmant el compromís de la parròquia amb la salut i el benestar de les persones grans.

El programa s’emmarca en el projecte APTITUDE POCTEFA, una iniciativa transpirinenca que busca millorar la qualitat de vida de les persones grans i retardar els processos de fragilitat que poden conduir a la dependència.





Detecció de situacions de fragilitat

Des del mes de març, el Servei d’Envelliment i Salut del SAAS duu a terme a Encamp el cribratge i l’avaluació de la població major de 65 anys per a identificar situacions de fragilitat i poder oferir accions de prevenció personalitzades. Durant el mes de juny, es preveu completar les valoracions de totes aquelles persones que encara no han estat avaluades.

Els interessats a formar part del cribratge, o per a més informació sobre la iniciativa, es pot contactar amb el Departament d’Afers Socials del Comú d’Encamp a través del telèfon +376 731 670 o al correu electrònic socials@encamp.ad.

Per a dur a terme el cribratge es valoren dominis clau de la capacitat intrínseca, com la cognició, la motricitat, la vitalitat, l’estat psicològic i la funció sensorial. Aquestes avaluacions es realitzen amb l’eina ICOPE (Integrated Care for Older People) de l’Organització Mundial de la Salut, un instrument validat internacionalment per a detectar precoçment la fragilitat i orientar intervencions personalitzades.

Les conclusions d’aquest estudi permetran obtenir dades reals sobre l’estat físic, cognitiu i emocional de la població gran d’Encamp i identificar les persones en situació de risc, per tal de proposar accions específiques que ajudin a mantenir la seva autonomia i qualitat de vida.