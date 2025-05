El programa Renova es reafirma com l’eina clau per a avançar en l’estalvi i l’eficiència energètica a l’habitatge

Vista panoràmica amb Escaldes i Andorra la Vella al fons (SFGA)

El programa Renova, impulsat pel Govern per a fomentar la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús d’energies renovables, ha tornat a registrar una elevada participació ciutadana aquest 2025. L’interès creixent per a fer reformes sostenibles ha comportat que, un cop més, s’hagi assolit el límit de la partida pressupostària de 2 milions d’euros prevista per a aquest exercici. Davant l’exhauriment dels fons disponibles, s’ha decidit tancar cautelarment la recepció de noves sol·licituds, tal com ja es ve fent els darrers anys. Aquesta mesura permet garantir una gestió responsable dels recursos públics i permet evitar que un gran nombre de sol·licituds no pugin ser ateses.

Des de l’obertura de la convocatòria a principis del mes d’abril i fins a data d’avui, és a dir en poc menys de dos mesos, el programa ha rebut un total de 180 sol·licituds amb un import associat de 2.150.293,81 euros. Fins a la data, ja s’han pogut valorar gairebé la meitat de les sol·licituds presentades, donant així una resposta més ràpida gràcies a l’aplicació digital que es va posar en marxa l’any passat i que ha permès una gestió més eficient de les sol·licituds.

Un cop valorades la totalitat de les demandes i atorgats els imports escaients, es valorarà la possibilitat de reobrir el programa en cas que no s’hagi esgotat la partida prevista. Les sol·licituds que no hagin pogut ser ateses per manca de disponibilitat pressupostària en el marc de la convocatòria de 2025 i que hagin completat totes les mancances documentals d’acord amb el que estableix el Codi de l’Administració vigent poden ser represes en una convocatòria eventual l’any 2026. El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ja recull l’edicte amb el tancament de la convocatòria.