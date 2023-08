Encamp ja albira la seva festa major

Presentació del programa de la festa major d’Encamp (Comú)

La festa major d’Encamp torna del 14 al 16 d’agost amb un programa pensat per a tots els públics. El cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, i els representants de la Comissió de Festes d’Encamp, Christian Fernandes i Ivan Donsion, han presentat les diferents activitats que es faran al centre de la parròquia durant els tres dies de celebració.

Hi haurà cercaviles, activitats esportives, concerts, jocs infantils i propostes aquàtiques, entre d’altres. Tampoc faltaran els actes més tradicionals, com el sopar del jovent, el concurs de pesca als Cortals, el ‘Rally Sorpresa’ o la missa de Sant Roc, vot del poble encampadà. El programa complet es pot consultar a comuencamp.ad.

El cònsol menor ha agraït “la feina feta per part de tots els serveis tècnics i de la Comissió de Festes”. També ha recordat que durant els tres dies de la festa major hi haurà un punt lila en col·laboració amb La Creu Roja “tal i com ja vàrem fer l’any passat”.

D’altra banda, Christian Fernandes ha detallat que des de la Comissió “hem volgut fer un programa el més plural possible amb activitats des dels més petits fins als més gran perquè tothom se senti integrat i gaudeixi de les activitats”.

Pel que fa a les activitats, Ivan Donsion ha destacat que els tres actes “més rellevants de la festa major serien la cercavila del poble, que es fa pels carrers conjuntament amb els bars de la parròquia, el ‘Rally Sorpresa’, que enguany es canvia d’ubicació a l’aparcament de Sant Miquel i, per últim, però no menys important, l’entrega de les plaques commemoratives als padrins de la parròquia, que se celebrarà després de la missa de Sant Roc a casa comuna”.





Detall del programa de Festa Major

El primer dia de festa, el 14 d’agost, començarà amb una sessió de cycling a la terrassa del Complex Esportiu, tot seguit, hi haurà una cercavila pels carrers del poble amb la batucada ‘Brincadeira’, que finalitzarà a la plaça dels Arínsols.

Després, es farà una segona sessió de cycling també al Complex i la nit començarà amb el sopar del jovent. El cost de l’àpat és de 25 euros i les inscripcions s’han de fer a l’Oficina de Turisme d’Encamp. Es continuarà amb l’actuació del grup de versions ‘Dalton Band’ a l’aparcament de Sant Miquel i es finalitzarà la nit amb la discmòbil a càrrec de Toni Peret i Carles Pérez.

El segon dia de celebració, el 15 d’agost, s’iniciarà amb el tradicional concurs de pesca dels Cortals al pont de Rigoder; les inscripcions es podran efectuar allà mateix. A més, al llarg del dia, el passeig de l’Alguer serà el centre de diversió per als més petits amb activitats aquàtiques i jocs infantils.

Cap al migdia hi haurà la missa de la Mare de Déu a l’Església de Santa Eulàlia i, ja a la tarda, el ‘Rally Sorpresa’ a l’aparcament de Sant Miquel, seguit del Repic de campanes (a l’Església de Santa Eulalia) i una sessió d’aiguagim a la piscina de La Mola.

Les activitats continuaran amb el ball de tarda per a la gent gran a càrrec de la banda ‘Ingrid Andorra Band’ a la plaça dels Arínsols i una sessió de ioga a la piscina de La Mola. De cara a la nit, actuaran el grup de versions ‘Soul Storm’ i hi haurà la discmòbil amb Mon DJ i DJ Moncho a l’aparcament de Sant Miquel.

El darrer dia de festa, el 16 d’agost, es faran més activitats aquàtiques i jocs infantils al passeig de l’Alguer durant tot el dia i al migdia se celebrarà la missa de Sant Roc a l’Església de Santa Eulàlia, una tradició que reflecteix el vot del poble. Posteriorment, hi haurà l’entrega de plaques als padrins més grans de la parròquia a la Casa Comuna.

A la tarda, la plaça dels Arínsols acollirà les sardanes amb la Cobla ‘La Flama de Farners’ i es tancarà la festa major d’Encamp amb una sessió de tardeo amb DJ Moncho a la Plaça de Sant Miquel.