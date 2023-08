Rescaten una vaca a Civís després de caure en un forat

La vaca dins del forat abans de ser rescatada (Bombers.cat)

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres una vaca bruna que havia caigut en un forat al poble de Civís, al terme municipal de les Valls de Valira. Segons ha informat el cos d’emergències, l’avís de l’incident s’ha rebut cap al migdia (11.54 hores). Per causes desconegudes, el bòvid s’ha precipitat dins d’un sot de grans dimensions i hi ha quedat atrapat.

Una dotació del parc de Bombers de la Seu d’Urgell s’ha desplaçat al lloc dels fets i ha començat les tasques per a ajudar la vaca a sortir del forat. Per a fer-ho ha calgut l’ajut d’un tractor equipat amb una eslinga. Quan s’ha aconseguit fer pujar l’animal s’ha comprovat que en la caiguda s’havia trencat una banya, però, tot i això, es troba en bon estat de salut.