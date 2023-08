117 dones d’Andorra interrompen l’embaràs el 2021 a Catalunya

Sant Hospital de la Seu d’Urgell. Foto: Arxiu

Fa prop de dos anys que es va instaurar l’avortament farmacològic a l’hospital de la Seu d’Urgell i en aquest temps ha augmentat el nombre de ciutadanes i residents andorranes que hi han interromput voluntàriament l’embaràs. El cost que té per a elles supera els 300 euros.

Uns tres-cents vint euros. Això és el que han de pagar les dones andorranes i les residents per a avortar farmacològicament a Espanya. La primera visita amb el llevador té un cost de trenta euros, mentre que el tractament, de dues píndoles abortives, costa 280 euros. I no són només les dones andorranes, amb nacionalitat, les qui han de fer front a aquest cost. Sinó també les residents, perquè un cop et dones d’alta al país, la targeta sanitària espanyola deixa de tenir vigència.

El novembre del 2021 s’instaurava el servei d’avortament farmacològic, que és fins a les nou setmanes d’embaràs, a l’hospital de la Seu d’Urgell. I des d’aquest moment han augmentat les dones del Principat que fan ús del servei. De fet, fonts properes al centre hospitalari parlen d’una trentena de dones només en els primers sis mesos d’aquest any 2023.

Les darreres dades que el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va proporcionar són les del 2021, quan 117 dones residents a Andorra van interrompre de manera voluntària l’embaràs a centres catalans.