A l’octubre van créixer les vendes en grans superfícies de comerç al detall (+1,5%)

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall experimenta una variació positiva del +1,5%, a preus corrents, el mes d’octubre de 2025 respecte al novembre del any anterior, on la venda dels productes alimentaris creix un +3,9% i, la venda de la resta de productes (no alimentaris) cau un -1,5% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.
Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (és a dir, descomptant l’efecte dels preus), aquest registra una disminució del -0,9% durant el novembre de 2025 en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Les vendes de productes alimentaris augmenta un +1,9%, mentre que les de la resta de productes experimenten una caiguda del -4,1%.
L’ocupació de les grans superfícies en el mes de novembre de 2025 experimenta una caiguda del +0,5%, un 63,8% del personal ocupat son dones i més del 91% treballa a jornada completa.