Fins al dijous vinent es poden presentar els microrelats del concurs de la Germandat de Sant Sebastià de la Seu

Cartell anunciant el concurs de microrelats (Aj. la Seu)

La Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell promou enguany un concurs de microrelats, amb l’objectiu de continuar amb la seva tasca de difusió i promoció de la cultura catalana. La proposta compta amb la participació de nombroses persones de reconegut prestigi en l’àmbit cultural i amb la col·laboració d’entitats i associacions locals.

La iniciativa s’adreça a joves fins als 18 anys, que poden fer arribar el seu microrelat fins al 31 d’octubre a les 24 hores, al correu electrònic concursportadasantsebastia@gmail.com. En el text, que no pot superar les 300 paraules (inclòs el títol), ha d’aparèixer alguna referencia a una tradició de la comarca de l’Alt Urgell.

El lliurament de premis tindrà lloc el 19 de gener al local de la Germandat de Sant Sebastià, en el marc les festes de Sant Sebastià.





Bases del concurs

Podrà participar en aquest concurs, amb un màxim d’una obra, qualsevol persona que no superi els divuit anys d’edat durant l’any en que se celebrarà el concurs, sigui resident a l’Alt Urgell o bé no hi resideixi, però formi part de la Germandat de Sant Sebastià o bé sigui fill/filla o familiar d’un membre de l’entitat.

Les obres ha de ser escrites en català.

Només s’admetrà un relat per autor.

Les obres han de ser originals i inèdites. No s’admetran obres presentades o guardonades en altres certàmens literaris abans de finalitzar la convocatòria d’aquest premi. Les persones autores seran responsables de qualsevol reclamació que es pugui produir en relació a l’autoria, el contingut dels relats i al possible plagi.

En el text ha d’aparèixer alguna referencia a una tradició de la comarca de l’Alt Urgell.

La Germandat es reserva el dret de no admetre en el Concurs els microrelats que atemptin contra la intimitat, l’honor i la imatge de tercers, o que continguin connotacions racistes, sexistes i/o discriminatòries.

Els participants autoritzen a la Germandat de Sant Sebastià a publicar al Facebook, pàgina web, premsa i/o publicacions diverses i a la possible edició futura d’un llibre recopilatori.

Si les obres presentades no reuneixen els mèrits suficients el Jurat podrà declarar desert el premi.

La valoració de les obres es farà per un Jurat format per cinc membres vinculats al món de la cultura i la literatura, un dels quals serà un membre de la Junta de la Germandat de Sant Sebastià.

El concurs es dividirà en dues categories: a) de 18 anys a 15 anys i b) de 10 anys fins a 14 anys.

Se seleccionaran dos microrelats que per l’ordre valorat pel Jurat, presentin una millor qualitat en l’ús de la llengua i l’originalitat argumental.

El Jurat, si ho creu oportú, pot designar accèssits.

El relat podrà tenir com a màxim una extensió de 300 paraules inclòs el títol.

Els premis poden incloure invitacions, entrades per museus, activitats culturals, lúdiques, vals de compra i lots de llibres.

La data màxima de lliurament és el 31 d’octubre, a les 24 hores.

L’entrega de premis tindrà lloc el dia 19 de gener al local de la Germandat de Sant Sebastià i els premiats s’hauran de personar a l’acte o designar un representant.

S’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça concursportadasantsebastia@gmail.com de la manera següent: a l’assumpte del missatge hi constarà microrelats, el pseudònim i si és per la categoria A de 15 a 18 anys, o bé per la categoria B de 10 fins a 14 anys. El microrelat és presentarà en un document PDF adjunt, que contingui el microrelat amb el títol i signat amb pseudònim. Un segon document amb la referència concurs microrelats, més el títol del microrelat que contingui les dades de contacte de la persona participant, es a dir, pseudònim, títol del microrelat, nom i cognoms de l’autor, data de naixement, adreça electrònica i telèfon de contacte.

Per a qualsevol aclariment o dubte, els participants poden adreçar-se a germandatdesantsebastia@gmail.com.