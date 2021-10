Encamp clou la temporada dels horts socials sent la parròquia amb més espais de cultiu per a la gent gran

Encamp ha celebrat aquest matí la cloenda de la temporada dels horts socials per a la gent gran. La iniciativa, que es fa en col·laboració amb la fundació Julià Reig, ha permès que 43 padrins i padrines d’Encamp hagin pogut tenir enguany una parcel·la per cultivar diferents aliments des del mes d’abril fins ara. Es deixarà també tot el mes en curs i novembre perquè els hortolans puguin plegar les collites que encara tinguin plantades.

La cònsol major del comú d’Encamp, Laura Mas, ha destacat durant la cloenda que ja fa una quinzena d’anys que es desenvolupa l’activitat i que actualment “som la parròquia amb més horts destinats a la gent gran. Per a nosaltres, aquesta franja de la població és una prioritat absoluta. I apostem per tot el que puguem fer per a ells, ja sigui en l’àmbit d’horts, d’activitats, d’interacció, d’esport…”. En aquest sentit, Mas ha recordat que la setmana passada es van recuperar els dinars al café del poble per a tota la gent gran. “Al principi de la pandèmia distribuíem el menjar a domicili i després es va fer que es pogués recollir a la Valireta, per tant, continuem amb aquesta línia de normalització”.

A banda del vessant esportiu i d’interacció social que fomenten els horts socials, la cònsol també ha destacat que amb aquesta iniciativa es promou l’alimentació saludable. Els participants “es cuiden de la seva pròpia collita i entre ells també s’expliquen com mantenir els aliments o com fer-los créixer millor”. Per tant, és un procés de cooperació tant pels que fan l’hort per primera vegada com pels que ja tenen més experiència.

En relació amb el futur dels horts, la cònsol ha matisat que actualment no hi ha possibilitat d’ampliar el nombre de parcel·les a causa de les dimensions de les dues zones on s’ubiquen (26 horts a la zona 1 i 17 a la zona 2). En tot cas, si hi hagués moltes més peticions, es valoraria el fet de trobar altres espais que poguessin acollir més horts. Tot i això, ha destacat que actualment es cobreixen “pràcticament totes les sol·licituds”. Per a l’edició d’enguany es van rebre un total de 52 demandes i, després d’algunes baixes i anul·lacions, es va poder donar parcel·la a tots els sol·licitants.

La cloenda de la temporada ha finalitzat amb el repartiment d’un esmorzar per als assistents i amb l’agraïment a tots els participants, que ha comptat amb la presència de diversos consellers del comú d’Encamp i dels banders comunals que són els encarregats de preparar la terra per l’inici de la temporada.