L’ACA posa el focus en els vianants en la pròxima campanya per reduir accidents

L’elevat nombre d’accidents amb vianants implicats l’any passat ha fet que enguany l’Automòbil Club (ACA) hi vulgui incidir amb una campanya de comunicació. Algun dels accidents van ser realment greus, amb dues víctimes mortals.

El 2021 hi ha hagut 18 accidents en passos de vianants, on incidirà la nova campanya que es presentarà la setmana vinent. Busca reduir la sinistralitat fent especial atenció en un gest molt simple: que conductor i vianant tinguin contacte visual abans de creuar.

La Rosa Maria Alonso fa d’actriu per al nou espot ‘Missió Zero accidents‘ en un dels punts més transitats de Sant Julià de Lòria, la plaça Laurèdia. Remarca com és d’important esperar que el trànsit estigui parat per creuar i explica que es va emportar un ensurt amb una moto que, amb el trànsit parat, va avançar la cua de cotxes. “Jo no passo fins que el cotxe no para“, afirma.

Després dels motoristes i els riscos dels conductors al volant, ara és el moment dels vianants. S’han enregistrat vuit espots que es podran veure a les xarxes amb situacions com la que interpreta la Rosa Maria, la d’una persona que va amb bastó i té mobilitat reduïda.

El 2020 hi va haver un total de 44 accidents amb atropellaments i es van lamentar dos morts de vianants. “Al final intentem reduir aquest nombre d’accidents mortals i lleus, i per aquest motiu té sentit fer campanyes nacionals de prevenció”, manifesta el secretari general de l’ACA, Toti Sasplugas.

Així que cal que vianants i conductors ens mirem perquè creuar sigui un acte segur.