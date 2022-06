Encamp: aquest dissabte s’obre la piscina de la Mola amb novetats

El Comú d’Encamp obrirà a partir d’aquest dissabte, 25 de juny, la piscina comunal de la Mola i ho farà en el seu horari habitual de 10h a 20h, exceptuant, la setmana del 27 de juny a l’1 de juliol que l’obertura serà a les 12h. La piscina tancarà el 4 de setembre.

Pel que fa als preus per a l’estiu del 2022 de la piscina exterior de la Mola, l’entrada diària és de 7 euros per als adults i de 4 euros els infants i sèniors, entenent com a sèniors les persones de més de 65 anys.

Tanmateix, hi ha un abonament per a tot l’estiu, on els socis dels centres esportius de la parròquia d’Encamp poden abonar 26,60 euros els adults i 13 euros els infants i sèniors, i tenen accés a les instal·lacions exteriors. Per als que no són socis, l’abonament de tot l’estiu de la piscina comunal és de 90,30 euros els adults i de 46,90 euros els infants i sèniors.

Millores en les instal·lacions de la piscina exterior de la Mola

El Comú d’Encamp va adjudicar uns treballs de millora de les instal·lacions aquàtiques per un import d’uns 155.000 euros, a realitzar en dues fases per a assegurar que una part de les millores estiguessin a punt abans de l’obertura estival.

Del conjunt de millores que es realitzaran, de moment s’ha dut a terme l’ampliació de la zona enjardinada per a incrementar la superfície de descans per als banyistes, s’ha col·locat una nova barana per a delimitar aquesta zona, s’han canviat alguns dels metacrilats de protecció, entre els quals a la zona del pediluvi, s’han repintat totes les baranes de la instal·lació, i s’ha impermeabilitzat el vas de compensació de la piscina per a millorar-ne l’eficiència.

Els treballs s’aturen durant l’obertura de la piscina i, a partir del setembre, es continuaran, en primer lloc, amb la impermeabilització del vas de la piscina per a millorar l’eficiència de la instal·lació i s’enrajolarà tota la zona de la platja per a retirar la gespa artificial i col·locar un terra antilliscant per a millorar la seguretat dels banyistes.

Activitats d’aquest estiu a la piscina: Bibliopiscina, aiguagim, ioga i circuit training

L’obertura de la piscina de la Mola ve acompanyada de diverses activitats creatives, literàries i esportives, de manera que els dimarts i dijous al matí, de les 11h a la 13h, el servei de biblioteques comunal obre la bibliopiscina, on es preveu la realització d’una desena de tallers i contacontes infantils amb l’objectiu d’entretenir i aconseguir incrementar el nombre de lectors i usuaris de la biblioteca, sobretot entre la població més jove. Es pot consultar la programació a l’agenda del web del Comú d’Encamp.

La bibliopiscina començarà el 4 de juliol i acabarà el 6 d’agost

Els dimarts i dijous, també són els dies de les activitats esportives. A les 19h hi haurà una sessió d’aiguagim i els dimarts a les 20h una sessió de ioga, i els dijous a la mateixa hora “circuit training”. Les activitats esportives outdoor a la piscina seran gratuïtes, només caldrà reservar a través del web del Comú per assegurar la plaça i estan adreçades a majors de 14 anys. Les activitats començaran el dimarts 4 de juliol i acabaran el dijous 25 d’agost.

Parades tècniques de les dels centres esportius comunals

La zona aquàtica del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp realitzarà, del 25 de juny al 10 de juliol, la parada tècnica ordinària per manteniment. Durant aquest període es podrà utilitzar sense cap cost addicional la piscina de la Mola, la piscina del Centre Esportiu del Pas de la Casa i les piscines cobertes dels centres esportius comunals de fora de la parròquia de Canillo, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria (del 25 a l’1 de juliol), gràcies a un acord de col·laboració.

La piscina del Centre Esportiu del Pas de la Casa també estarà tancada per la parada tècnica de manteniment, del 22 d’agost al 4 de setembre.