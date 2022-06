Nova visita guiada de “La ruta del formatge” a l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat organitza aquest dissabte, 25 de juny, a les sis de la tarda, una nova visita guiada de ‘La ruta del formatge’. Les persones interessades a assistir-hi cal que s’inscriguin prèviament a la pàgina web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

L’activitat proposa un recorregut per les diferents exposicions de l’Espai Ermengol per tal d’explicar la història local a través del formatge i destacar la importància de la producció lletera per al desenvolupament socioeconòmic de l’Alt Urgell. La ruta s’acompanya d’un audiovisual explicatiu de 8 minuts traduït a 4 idiomes, subtitulat i amb llengua de signes catalana (LSC).

La proposta, que té un cost de 4,5 euros, finalitzarà amb una degustació de productes de la Cooperativa Cadí de Denominació d’Origen Protegida DOP: formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya, i el nou formatge del centenari ‘Neu’ de Cadí.