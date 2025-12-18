El Conselh Generau d’Aran inverteix en la millora del refugi de Colomèrs

El Conselh Generau d’Aran duu a terme una inversió destinada a la millora de les portes del refugi de Colomèrs. La intervenció té com a objectiu reforçar la seguretat, afavorir l’eficiència energètica i convertir les instal·lacions en un espai més sostenible i adaptat a les condicions climàtiques del territori. La mesura s’inscriu en la voluntat del Govern aranès de conservar i reforçar el patrimoni natural i les infraestructures que representen els refugis pirinencs, “una peça clau per a garantir l’accés segur a la muntanya i fomentar un turisme responsable”. Part de la inversió és possible gràcies al projecte DESIR-POCTEFA.
La renovació de l’equipament permetrà un millor aïllament, un consum energètic més eficient i un entorn més segur i confortable per als usuaris i treballadors, contribuint així a la voluntat de preservar la muntanya “com un espai viu, segur i plenament integrat en les estratègies de sostenibilitat del territori”.
El Conselh Generau d’Aran també ha avançat que continuarà treballant per a millorar i modernitzar la resta de refugis aranesos, per a garantir que aquests equipaments estratègics continuïn formant part d’un patrimoni natural i cultural “que defineix la identitat col·lectiva”.