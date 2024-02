Encamp aprova el pressupost de 2024 amb una previsió d’inversió de 10M€

Consell de Comú d’aprovació de pressupost 2024 a Encamp (Comú)

El Consell de Comú d’Encamp ha aprovat, aquest dijous, el pressupost 2024 amb un import total de 37 milions d’euros, un 9,6% més respecte al pressupost del l’any anterior, amb una previsió d’inversió de 10,1 milions d’euros per a afrontar els principals reptes d’aquest mandat. L’interventor comunal, Jordi Martínez, ha fet una àmplia presentació sobre el contingut del pressupost 2024 i el marc pressupostari 2024-2027. Es pot consultar aquí el document de resum de presentació del pressupost.

En paraules de la cònsol major, Laura Mas, “hem aprovat un marc pressupostari basat en tres grans eixos: La millora de l’espai públic, nous equipaments i serveis destinats a incrementar el benestar de les persones i la consolidació d’Encamp i el Pas de la Casa com a destinacions de turisme esportiu i familiar”, i ha afegit que “hem prioritzat per a aquest 2024, l’inici de les obres del casal de la gent gran, la redacció dels projectes de remodelació de l’avinguda de Joan Martí, l’inici de les obres de l’avinguda d’Encamp i del nou espai sociocultural, totes dues al Pas de la Casa”.

Dins de les principals inversions per al 2024, s’inclouen diverses actuacions vinculades a la gestió de l’aigua, com per exemple una nova captació amb dos pous a Encamp, una millora a l’ETAP de les Abelletes al Pas de la Casa, impermeabilització de nous dipòsits, inversions en la xarxa i la portada de l’aigua al cap del Port o a la zona de Torrent Pregó.

La cònsol major, Laura Mas, ha presentat també les mesures adreçades a millorar la situació de l’habitatge per a aquest 2024, explicant que “hem incorporat una partida de 50.000 euros, ampliable, per a la creació d’un programa d’ajudes socials per a l’habitatge i ja hem començat a treballar amb la recopilació de dades per a tenir un inventari detallat dels habitatges de la parròquia”. Mas ha recordat que “continuarem incentivant la construcció de nous habitatges de lloguer mantenint la bonificació del 90% sobre les quotes tributàries”.

Mas ha emfatitzat en el fet que Encamp és una vila esportiva i fa una aposta clara per l’esport i per a ser destinació de turisme esportiu, i és per això que “4,2 milions d’euros del pressupost estan destinats a esports”, ja sigui per a inversions i millores de les instal·lacions, per a suport i ajuts a entitats esportives o per a accions per a consolidar la parròquia com a destinació de turisme esportiu i familiar.

Més enllà de les inversions, Mas ha destacat les accions previstes en l’àmbit cultural amb una dotació anual de prop d’un milió d’euros per a desenvolupar una àmplia programació cultural adreçada a tots els públics, destacant els espectacles infantils i un nou impuls al Festival de Titelles.

En l’àmbit del patrimoni cultural, Mas també s’ha referit a la inversió de 140.000 euros per a seguir impulsant la ruta dels Orris.

El pressupost preveu també dos nous programes que s’emprendran al 2024, per un costat, “un procés participatiu amb el futur Consell de Joves de la parròquia, els quals decidiran la finalitat de 20.000 euros en el marc del nou òrgan de participació juvenil”. Per altra banda, el nou programa d’ajuts per a la renovació i la modernització de les zones comunes dels establiments turístics, per un import inicial de 50.000 euros, que podrà ser ampliable, i que respon a la voluntat de seguir impulsant la reactivació econòmica.

En referència als ingressos, la cònsol major també ha posat de relleu que “la nova concessió del domini esquiable ja té un impacte positiu en el pressupost 2024, per exemple amb l’increment de la previsió d’ingressos pel cànon i els dividends, per la reducció de l’aportació al Funicamp de 880.000 euros, o bé per la inversió que desenvoluparà SAETDE per a remodelar l’avinguda d’Encamp”.

En referència al capítol 1 de personal que incrementa, en gran mesura pels increments salarials derivats de l’actualització de salaris en base a l’IPC, cal destacar també la dotació econòmica per al “Pla de formació per als empleats públics de 2024 dotat en 80.000 euros i que se centrarà en gran mesura a la millora de les habilitats per a impulsar l’administració electrònica, així com en la introducció de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques i l’impuls de la mobilitat sostenible”

La cònsol major s’ha referit als plans de manteniment i embelliment de la parròquia, entre els quals “el de remodelació de les voravies, de 400.000 euros anuals”. En referència a les millores de l’espai públic, cal destacar tres inversions importants en infraestructures de mobilitat, ja que es preveu la refecció dels ponts de la Molina, de la Mola i del viaducte d’Hort del Godí, i en equipaments per a millorar l’eficiència de la recollida d’escombraries, amb la construcció de tres noves casetes amb espai interior per a la recollida d’andròmines i la posada en marxa d’una prova pilot de recollida d’escombraries amb contenidors intel·ligents.

En el mateix eix, s’inclouen els plans de millora dels nuclis tradicionals, i per tant, es preveu la realització del projecte corresponent a Les Bons.





Jurament del nou secretari general del Comú

En el marc de la sessió del Consell de comú d’Encamp d’aquest dijous, 29 de febrer, ha pres possessió del càrrec de secretari general, Jordi Babi Montellà.