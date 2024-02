Pressupost de 53,9 milions d’euros per a Andorra la Vella

David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté, de Demòcrates a Andorra la Vella (Comú)

El Consell de Comú d’Andorra la Vella ha aprovat avui dijous, 29 de febrer, l’ordinació del pressupost 2024, que és de 53.888.640 euros, així com les ordinacions tributàries per a aquest exercici. Els comptes d’aquest any reserven 9,5 milions d’euros a inversió i entre els projectes més significatius previstos per a aquest any hi ha l’inici de la reforma de la plaça del Poble (500.000 euros per al 2024), un pla integral de reforma de les voravies (416.000 euros) i la continuació del projecte de digitalització de la xarxa d’aigua potable (500.000 euros).

També es destinen 700.000 euros a la nova conselleria d’Habitatge, amb una partida de 500.000 euros reservada al projecte d’habitatges a preu regulat del Cedre, i un nou projecte que es posa en marxa: el Programa Reviu, amb una partida de 150.000 euros i que finançarà els particulars perquè puguin reformar pisos particulars per a destinar-los a lloguer a preu regulat durant un període que estableixi el Comú.

En aquest sentit, el nou pressupost, tal com ha ressaltat el cònsol major, Sergi González, prioritza les necessitats dels ciutadans i “dona respostes al seu dia a dia”, amb projectes com la reforma de les voravies i accions per a contribuir a posar al mercat més habitatge de lloguer.

Pel que fa a les despeses, el capítol de despesa de personal és de 19,5 milions i el de béns corrents i serveis, de 19,7 milions. Aquest 2024 també es preveu una reducció de l’endeutament per un import de 2.250.000 euros, el que situaria, a final d’any, el deute del Comú d’Andorra la Vella en 14,5 milions.

En el capítol d’ingressos, el pressupost preveu un augment de recaptació global del 8,26% d’impostos directes (fins als 17,6 milions); 1,2 milions d’impostos indirectes; i 20,6 milions en concepte de taxes i altres ingressos.

Consultar aquí les dades del pressupost 2024





Es regula el Sometent

El Consell de Comú també ha donat llum verd a l’Ordinació del Sometent, que regula aquest cos de voluntaris que té per objectiu donar suport i col·laborar de forma altruista amb el departament de Protecció civil en cas de situacions d’emergència. Així doncs, formaran part del Sometent un grup de persones residents a la parròquia d’entre 18 i 60 anys d’edat, que s’estructuraran sota els càrrecs de capità i deseners. Es buscarà la paritat entre dones i homes i es cercaran persones amb coneixents del territori de la parròquia; alhora, es valorarà que tinguin coneixements en l’àmbit de l’enginyeria, geologia i riscos i emergències.

Un cop formin part del cos, rebran una formació de forma coordinada amb Protecció civil. Mentre duri la situació eventual de catàstrofe en què hagin d’actuar gaudiran de permisos retribuïts. El Comú, a més, disposarà d’una assegurança que cobrirà els integrants del Sometent.

La sessió s’ha tancat amb la ratificació i acte de promesa de la directora del departament de Finances, Mari Àngels Velando.