En què consisteix una liposucció

La liposucció és una operació realitzada per un cirurgià plàstic que consisteix en extreure greix sobrant d’una zona determinada del cos (sent les zones més freqüents: la papada, les cuixes, els braços, l’abdomen, els malucs o els genolls, entre d’altres…). La diferència amb la lipoescultura és que aquest greix sobrant s’injecta posteriorment en altres zones, com poden ser els glutis, però no sempre és així.

En qualsevol dels dos casos, aquesta operació ha de fer-se per professional especialitzat que estigui autoritzat i en un quiròfan. També és imprescindible abans de l’operació sotmetre’s a una analítica i a una sèrie de proves per a comprovar que es tracta d’un pacient completament sa i així evitar possibles complicacions. És per aquest motiu, que aquests tipus d’operacions no estan aconsellades en persones diabètiques, que sofreixen d’hipertensió o malalts cardiovasculars. Tampoc està destinada per a persones amb sobrepès ni aquelles que sofreixen de tiroides.

Com qualsevol cirurgia, tot i ser bastant segura, no està exempta de riscos, des d’inflamacions, deformitats, cicatrius, fins hemorràgies o complicacions més greus.

L’operació sol durar entre una hora i dues hores aproximadament i es realitza amb anestèsia local, encara que, depenent de la zona a tractar es pot precisar també d’Epidural o anestèsia general.

Després de la intervenció se sol romandre de dos a tres dies a l’hospital, ja que durant l’operació es perden molts líquids que han de ser reemplaçats per via intravenosa, i a més, s’han de controlar possibles inflamacions o el sagnat.

Ja a casa, s’ha de portar un embenatge compressiu i guardar un cert repòs durant almenys una o dues setmanes. Fins passat un mes aproximadament no es pot fer una vida completament normal.

Els resultats definitius podran començar a veure’s a partir dels 3 o 4 mesos.