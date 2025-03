En què consisteix el bivac i diferències amb l’acampada

Sortida de sol després de fer bivac a la natura (Getty images)

El bivac és una modalitat d’acampada minimalista que consisteix a dormir a l’aire lliure sense l’ús d’una tenda de campanya, utilitzant únicament un sac de dormir i, en alguns casos, un bivac (sac protector impermeable). És a dir, seria dormir al ras. Aquesta pràctica permet una experiència més propera a la natura i una major sensació de llibertat, tot i que també comporta certes limitacions i requisits legals.

Encara que sovint es confon amb l’acampada, el bivac té algunes diferències clau:

Sense estructura fixa: No es munten tendes de campanya ni estructures permanents.





Més lleuger i discret: Es busca minimitzar l'impacte ambiental i la petjada ecològica.





Es fa habitualment en altures o zones de muntanya: Sovint es permet en llocs on l'acampada està restringida.





Només per a descans nocturn: Es realitza únicament durant la nit i no es poden deixar restes d'equip durant el dia.





Per a realitzar un bivac segur i confortable, és important disposar d’un bon equip:

Sac de dormir: Adaptat a les temperatures de la zona.





Bivac o funda de sac: Per a protegir-se de la humitat i la pluja.





Aïllant tèrmic o matalàs inflable: Per a evitar la pèrdua de calor per contacte amb el terra.





Roba tècnica i impermeable: Per a mantenir-se sec i càlid durant la nit.





Frontal o llanterna: Per a il·luminar durant la nit.





Menjar i aigua: Sempre tenint en compte la durada de l'activitat.





Kit de primers auxilis: Per a fer front a possibles incidents.





La regulació del bivac, a Espanya, depèn de cada comunitat autònoma i dels parcs naturals:

Parcs Naturals i Nacionals: Molts permeten el bivac a partir d'una determinada altitud (per exemple, per sobre dels 2.000 metres) o amb autorització prèvia.





Zones de muntanya: En moltes àrees de muntanya es tolera el bivac sempre que es faci de manera discreta i es recullin tots els residus.





Llocs privats o protegits: És imprescindible consultar la normativa específica de cada espai, ja que poden haver-hi restriccions.





: És imprescindible consultar la normativa específica de cada espai, ja que poden haver-hi restriccions. Reserves de la Biosfera i altres espais protegits: Sovint tenen regulacions estrictes, pel que cal informar-se prèviament.

Entre les zones més conegudes per a fer bivac a Espanya destaquen els Pirineus, la Serra de Guadarrama, la Serra Nevada i els Pics d’Europa. Sempre és recomanable informar-se abans de cada sortida per a evitar sancions i respectar l’entorn natural. El bivac és una manera única de gaudir de la natura amb el mínim impacte possible.