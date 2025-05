Empat de l’FC Andorra al camp del líder per a tancar la temporada (1-1)

Empat de lleonesos i andorrans (FC Andorra)

Els jugadors de l’FC Andorra del tècnic, Albert Company ‘Beto’, han fet un grandíssim partit contra la Cultural Leonesa, però tan sols han pogut esgarrapar un punt, que als de León els ha servit per a aconseguir l’ascens directe a la segona divisió. Els tricolors hauran de buscar l’ascens als play-off, on jugaran les semifinals contra la UD Ibiza de Paco Jémez i, si passen a la final, se les veuran contra l’Antequera o la SD Ponferradina per a aconseguir una de les dues places d’ascens, mentre que a l’altre banda del quadre, Nàstic de Tarragona i Murcia jugaran una semifinal i l’altre la disputaran Mèrida i Reial Societat B.

El partit ha començat trepidant per als tricolors. En el minut 5, un xut de Lauti ha sortit fregant el pal. Dos minuts després, ara, era Almpanis qui ho intentava també sense sort. Al 27 de la primera part era Pablo Trigueros (FC Andorra) qui enviava la pilota al pal a la sortida d’un córner. Quan tot semblava que els dos equips anirien al descans amb el 0-0, Chacón, en el 42, ha avançat la Cultural Leonesa davant l’eufòria del públic local.

A la segona meitat, els andorrans han tornat a sortir millor que els locals i, en el minut 55, Álvaro Peña, amb un espectacular gol des de la frontal de l’àrea, que ha entrat per tota l’escaire, ha posat l’empat en el marcador. Nico Ratti, tres minuts després, salvava als tricolors amb una molt bona aturada. En el 68, ara, era Lauti qui ho tornava a intentar sense sort. Els dos equips ja no han tingut cap ocasió més de perill i els lleonesos han pogut celebrar l’ascens en el seu estadi.