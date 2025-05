El BC Andorra s’acomiada de la “Bombonera” amb una ajustada victòria contra el Manresa (83-81)

Una jugada del partit entre els andorrans i manresans (ACB)

Victòria treballada (83-81) del BC Andorra contra el Baxi Manresa en un final d’autèntic infart, gràcies a una jugada de la pissarra del tècnic, Joan Plaza, i executada magistralment per Nikos Chougkaz a falta d’un segon i mig per al final del partit. El partit ha començat molt complicat per als tricolors amb un parcial inicial de 2-11 per als manresans. Als del Principat els costava molt anotar, errant molts triples en el primers minuts de l’encontre, mentre que Mario Saint Supery i Cameron Hunt posaven les primeres diferències importants per als del Bages. Amb el 20-27 a favor dels de Diego Ocampo s’arribava al final del primer quart.

En el segon període els de Joan Plaza han donat la volta al partit, sent molt més intensos en defensa gràcies a un gran Felipe dos Anjos, avui amb 9 punts i 9 rebots, a un pas de les dobles figures. Nikos Chougkaz i Shannon Evans anaven trobant l’encert per a capgirar el resultat i marxar al descans per davant en l’electrònic amb el 43-42.

A la sortida de vestidors els andorrans han jugat els seus millors minuts, començant a posar diferències importants (54-44). Ha estat llavors quan en una “tangana” entre Cameron Hunt i Sekou Dombouya, que ha acabat amb una tècnica per als dos jugadors, s’ha aturat el partit una bona estona i ha refredat els locals. Els manresans ho han aprofitat per a apropar-se en el marcador, però no han pogut posar-se per davant ja que els de Joan Plaza s’han refet per a acabar amb el 62-57 al final del tercer període.

Al quart i últim assalt, la igualtat ha regnat a la pista, Bodian Massa primer i Cameron Hunt després eren eliminats per 5 faltes per als visitants. Amb el 81-79 els andorrans han tingut 4 tirs lliures per a sentenciar el partit, però Shannon Evans els ha fallat inexplicablement. El Baxi Manresa ha fet dos tirs lliures posteriorment i amb un segon i mig per al final, Joan Plaza ha demanat 2 temps morts seguits. Ha dibuixat la seva jugada a la pissarra, i Shannon Evans ha posat la pilota en joc des de la banda. Els del Bages han estat pendents de les sortides dels bloquejos dels tiradors de l’Andorra, cosa que Nikos Chougkaz ho ha aprofitat per a quedar-se sol sota cistella, rebre la passada de Shannon Evans i esmaixar. Encara quedava 0.6 per al final del partit, però Derrick Alston Jr. ha errat el seu triple a la desesperada.

El proper partit dels andorrans serà a Granada, el divendres 30 de maig, a les 21 hores, en jornada unificada per a tancar la temporada regular de l’ACB. Amb aquesta victòria i amb la derrota del Bilbao contra el Baskonia, el BC Andorra s’assegura, mínim, la 13a posició, cosa que li podria donar l’oportunitat de jugar competició europea la propera temporada, ja sigui a la prèvia de la Basketball Champions League o la FIBA Europe Cup. També no es descarta una possible invitació de l’Eurocup, competició que els andorrans ja han jugat i han arribat a semifinals dues vegades.





Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (16), Enzo Goudou-Sinha (2), Chumi Ortega (6), Ben Lammers (2), Sekou Dombouya (7), Rafa Luz (4), Stan Okoye (9), Ferran Bassas (5), Felipe dos Anjos (9), Kyle Kuric (5), Nikos Chougkaz (18).

Anotadors del Manresa: Bodian Massa (2), Marcis Steinbergs (2), Moussa Sagnia (1), Mario Saint Supery (20), Cameron Hunt (14), Santiago Vescovi (7), Guillem Jou (0), Álex Reyes (5), Derrick Alston Jr (15), Jaume Sorolla (0), Dani Pérez (4), Emanuel Cate (11).