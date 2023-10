Embassaments per sota del mínim històric del 2008

Estat actual de l’embassament de Rialb (Foto: Ignasi Cervera / RàdioSeu)

Els embassaments de les conques internes de Catalunya han caigut per sota del mínim històric de la sequera de fa 15 anys. Segons dades d’aquest dilluns al migdia de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el nivell al conjunt de pantans és ara del 21,03%, una dada inferior al 31 de març del 2008 (21,05%), el moment més crític de l’episodi. De fet, el volum d’aigua actual no s’havia vist des de principis de segle. Amb tot, l’ACA apunta que les dessalinitzadores han endarrerit “uns sis mesos” els efectes de la manca d’aigua.

La situació també és excepcional als embassaments de les conques de l’Ebre, gestionats per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), que se situen al voltant del 31%, a prop del mínim històric, també del 2008: 30,45%. Pel que fa als pantans de l’Alt Urgell, el d’Oliana té un volum del 25,6%, mentre que a Rialb és del 18,2%. Aquests percentatges suposen una diferència del 20,79% i el 19,31%, respectivament, en relació amb la mitjana de capacitat d’ara fa cinc anys.

El nivell de reserves dels pantans gestionats per l’ACA està per sota del llindar d’excepcionalitat (25%) per segona vegada a la història, després de la sequera del 2008, i s’apropa a una situació d’emergència (16% de reserves) a què no s’ha arribat mai fins ara. Els nivells no han parat de baixar des de maig del 2021, excepte dos repunts que van coincidir amb episodis de pluja, la primavera del 2022 i el juny d’aquest any. La situació anterior a aquesta crisi era d’abundància d’aigua, especialment després que durant els quatre dies que va durar el temporal Gloria el gener del 2020, les reserves pugessin del 75% a la ratlla del 100% de la capacitat.