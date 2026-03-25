Elton John naixia fa 79 anys

Un 25 de març de 1947, ara fa tot just 79 anys, naixia Elton John (de nom real Reginald Kenneth Dwight), a Pinner (Regne Unit). Popular intèrpret de rock i pop, de carrera desigual. El 1969 va publicar el seu primer àlbum, “Empty sky”. Alguns dels seus discos més destacats són els imprescindibles dels anys setanta: “Madman across the water” (1971), “Tumbleweed connection” (1971), “Honky chateau” (1972), “Goodbye yellow brick road” (1973), Captain Fantastic and the brown dirt cowboy (1975).
Després de passar dues dècades, les dels vuitanta i els noranta, realitzant discos insubstancials, convencionals i mancats de creativitat, va començar el nou segle tornant als seus orígens amb “Songs from the West Coast” (2001), en què el gran talent que sempre va tenir Elton John relluïa de nou amb vitalitat. Els seus següents treballs l’han portat al camí de la qualitat, allunyant-se de l’estèril comercialitat a què es va fer adepte ene l seu moment.
