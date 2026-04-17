Darrers treballs per a la reforma del Reglament del Consell General

El grup de treball per a la modificació del Reglament del Consell General ha celebrat, aquest divendres al matí, la darrera reunió presencial per a tractar les propostes de modificació del reglament de la cambra. En aquesta darrera trobada s’han acabat de debatre la redacció final dels punts que seran modificats, així com de les esmenes proposades des dels grups parlamentaris.
A partir d’ara, els consellers generals disposaran fins a principis de maig per a acabar de revisar el nou text acordat, i al llarg de la primera quinzena de maig el text definitiu hauria de ser registrat per tots els grups parlamentaris per a la seva aprovació en sessió de Consell General. L’objectiu és que el nou reglament ja estigui en vigor abans de la celebració del Debat d’Orientació Política del Govern previst per als dies 29 i 30 de juny.
Objectius de la reforma de l’any 2026
La reforma global d’enguany no alterarà l’estructura del Reglament del Consell General, però sí que se centrarà en tres grans àrees, per a aconseguir un model parlamentari més modern, regulat i exigent.
En concret, s’ha treballat en assolir més transparència, tant de la cambra com pel que fa a l’activitat dels consellers generals; més garanties operatives en el desenvolupament de la tasca parlamentària, tant pel que fa al dret d’informació dels consellers generals, com per al funcionament de les comissions; i finalment, un major control i una clara determinació de les funcions de tots els òrgans del Consell General.
Històric de les reformes del Reglament
1993 – Aprovació del Reglament del Consell General
2010 – Modificació de l’article 59 per a incloure la tribuna d’oradors que s’incorpora en el nou hemicicle.
- – Modificació global i introducció de suplències interpretatives i resolucions Sindicatura. Es va aprovar en la sessió de Consell General del 7 de febrer del 2019.
- – Introducció d’un nou capítol IX que regula l’activitat parlamentària en situació d’estats d’alarma i emergència. Aquesta modificació va ser causada per la pandèmia de la COVID.
2022 – Modificació de l’article 46 per a incloure una nova comissió permanent, la Comissió Legislativa de Seguiment i Sostenibilitat de les Pensions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.