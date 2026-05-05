El Consell Andorrà d’Estadística avança en el desplegament de la Llei del Pla d’estadística 2026-2029

El Consell Andorrà d’Estadística (CAE) ha aprovat, aquest dimarts, el nou Reglament intern d’organització i funcionament de l’òrgan, en el marc del desplegament de la Llei 27/2025, del Pla d’estadística 2026-2029, que preveu l’actualització del seu funcionament intern. El text, aprovat en sessió del Consell presidida per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i responsable d’Estadística, Conxita Marsol, té per objectiu millorar l’operativitat del CAE i facilitar una participació més efectiva de tots els seus membres.
En aquest sentit, el nou Reglament regula de manera específica les suplències dels membres titulars en els supòsits d’absència, impossibilitat transitòria, incompatibilitat o vacant prolongada, tal com preveu la normativa vigent. Així mateix, el text incorpora la regulació dels drets i deures dels membres, reconeix la facultat d’autoorganització de l’òrgan i reforça el règim d’organització i funcionament intern.
L’aprovació del Reglament per part del Consell Andorrà d’Estadística és un requisit previ imprescindible a la validació per part del Consell de Ministres. Quan aquest tràmit finalitzi, quedaran substituïts els reglaments vigents fins ara i s’agruparà la normativa en un únic text actualitzat.
El Consell Andorrà d’Estadística és un òrgan consultiu i de participació social integrat per informants, productors i usuaris de les estadístiques públiques, que assisteix les institucions i els òrgans del Sistema estadístic del Principat per a millorar la governança de l’estadística oficial d’Andorra. El CAE es reuneix en sessió ordinària almenys un cop l’any i està format actualment per divuit membres en representació del Govern, el Consell General, els comuns, organismes públics i entitats econòmiques, sindicals i socials vinculades al sistema estadístic andorrà.