Els tres cors de la Seu d’Urgell i Castellciutat s’uneixen per celebrar les Caramelles 2021

Un any més a causa de la COVID-19, els carrers de la Seu d’Urgell i Castellciutat no podran gaudir de les cantades de Caramelles per celebrar la Pasqua. Per aquest motiu i amb la voluntat de conservar una tradició tan arrelada, els tres cors caramellaires han organitzat les Caramelles d’aquest any 2021 mitjançant el format audiovisual.

Les Caramelles Infantils, integrades per alumnat dels grups de cant coral de l’Escola Municipal de Música (EMM) i l’alumnat de 5è de primària de les Escoles Mn. Albert Vives, Pau Claris i La Salle, han preparat quatre peces, una per part de cada centre educatiu, que compten amb l’acompanyament instrumental de les professores de l’EMM Cati Plana i Georgina Fàbregas. Aquesta interpretació ha estat enregistrada en vídeo, en una nova experiència per a molts dels infants. El vídeo es complementa amb les interpretacions del Cor de Caramelles de la Germandat de Sant Sebastià i dels Caramellaires de Castellciutat, en aquest cas a partir de cantades d’anys anteriors, ja que la situació sanitària ha fet inviable la realització dels assajos habituals.

El vídeo de les Caramelles 2021 es podrà veure per primera vegada el dissabte 3 d’abril a les 12 del migdia en el següent enllaç: https://youtu.be/HHkwcS2SxYc. Posteriorment es compartirà a les xarxes socials de les escoles i cors. Però Internet no serà l’única possibilitat de visualitzar-lo, ja que des del mateix dissabte a la tarda i fins dilluns 5 d’abril al migdia, la sala de Sant Domènec s’engalanarà amb cistelles, faixes i barretines que acompanyaran al passi continu del vídeo. Allí mateix es repartirà l’usual targetó, il·lustrat en aquesta edició per Joan Ignasi Carbonell.

Des de l’organització volem agrair a totes les famílies, infants, professorat, escoles i als patrocinadors: Cooperativa Cadí, Bisbat d’Urgell, EFAUSA i Fustes Grau i Grau per donar suport una vegada més la nostra tradició. També volem animar a la ciutadania que ens acompanyi a la sala Sant Domènec i que comparteixi l’enregistrament per les xarxes socials.