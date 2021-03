Un dispositiu de xifrat contactless fabricat al país rep la medalla d’or del Saló d’invencions de Ginebra

La seguretat personal ja no hauria d’estar en mans dels serveis digitals remots, sinó en els de la persona i així evitar que els ciberdelinqüents tinguin accés a sistemes digitals i puguin dur a terme els seus atacs. L’EviCypher de Freemindtronic -empresa andorrana-, inventat per Jacques Gascuel, estableix una barrera física i digital eficaç. És un dispositiu “Air Gap” que guarda secrets, i més, i ha rebut la medalla d’or al Saló internacional d’invencions de Ginebra.

El sistema de xifratge personal EviCypher és una caixa forta física de claus de xifratge que no guarda relació amb un sistema informàtic específic. Es comunica a petició mitjançant un protocol de transmissió de camp proper (NFC). EviCypher és compatible amb la tecnologia EviToken de Freemindtronic, cosa que permet als usuaris d’aquests productes mantenir els seus serveis digitals habituals.

Es tracta d’una tecnologia verda que pot registrar dades xifrades durant més de 40 anys, sense cap font d’energia elèctrica. Està dissenyat sense bateria, connector o connexió al núvol i fabricat sense plàstic. El dispositiu recupera l’energia a través del senyal NFC del telèfon Android amb el qual està aparellat. Aquest últim només serveix com a terminal HMI & M2M. Reciclable, el dispositiu és sòlid i impermeable segons la classificació IP6K 9K. Extremadament resistent, es pot vendre al mercat de segona mà després de fer un formatatge específic.

El dispositiu NFC està fabricat amb materials FR4 High Tg i funciona sense errors entre -40 ° i + 85°C. Ofereix a l’usuari una portabilitat extrema de la disponibilitat dels seus secrets a qualsevol lloc, en qualsevol moment i en qualsevol situació. La solució està dissenyada per preservar l’anonimat extrem, no deixa rastre del seu ús ni del seu usuari.

Ja a partir del segle IV aC, Enées el tàctic descriu processos de xifratge mitjançant transposició destinats a ocultar físicament en clar.Al segle XXI (des del 2008), l’inventor Jacques Gascuel va presentar diverses patents en els camps de la protecció i seguretat de dades.

El 2017 va crear un sistema de codificació de pantalla implementat per als productes “EviTag i EviCard”. Un mètode senzill i eficient que afegeix caràcters aleatoris a una contrasenya en ubicacions definides per l’usuari. Aquesta contrasenya xifrada té, doncs, l’aparença d’una contrasenya normal, on els titulars del secret només necessiten eliminar els caràcters aleatoris afegits. Aquesta funció protegeix fàcilment les contrasenyes dels ulls indiscrets o de persones malicioses.

El 2019, 100 anys després que Hugo Alexander Koch inventés la primera màquina de xifrat electromecànica portàtil, Gascuel va presentar una patent sobre l’autenticació de claus segmentades. Es basa en el principi de Kerckhoffs segons el qual la seguretat d’un criptosistema només s’ha de basar en el secret de la clau i no en el de l’algoritme.

Al març de 2021, després de 3 anys d’investigació i desenvolupament, va innovar de nou creant el primer dispositiu dedicat al xifratge sense contacte. El mecanisme de clau de xifratge asimètric i simètric està protegit per criteris de confiança definits a criteri d’un administrador i / o usuari.

La solució EviCypher permet el control punt a punt del transport de dades. És a dir, d’una targeta EviCypher a una altra targeta EviCypher. La clau de xifratge es compon de diversos criteris de confiança, l’origen dels quals és físic. És possible afegir fins a 9 criteris de confiança als altres 3 criteris inicials, generats automàticament durant la fase d’aparellament. Per exemple, un criteri de confiança pot ser una àrea geogràfica configurable a discreció de la persona. L’àrea d’activació pot oscil·lar entre 1m² i 2.500km². Per utilitzar la clau de desxiframent o de xifratge, heu d’estar físicament a la zona predefinida i validar els altres 3 criteris inicials de confiança.

El sistema priva definitivament els ciberdelinqüents de l’accés a les claus de xifratge mitjançant un mecanisme físic. La qual cosa també el converteix en una eina de ciberseguretat per combatre el robatori d’identitat. Es pot utilitzar per prevenir, per exemple, atacs de frau contra persones públiques i per protegir-se dels atacs de phishing d’una manera senzilla.

EviCypher està dissenyat per evolucionar i adaptar-se als sistemes de comunicació existents, com ara serveis de correu electrònic en línia o locals mitjançant Thunderbird, així com a tota la missatgeria instantània, inclosos els SMS i MMS. A diferència dels sistemes de missatgeria de tot el món, els missatges es mantenen xifrats per defecte i es desxifraran a petició.

La targeta EviCypher estarà disponible a principis de maig de 2021 per fer la reserva. Pot emmagatzemar fins a 200 claus per al xifratge AES256 i fins a 4 claus RSA 2048 o 2 claus RSA 4096.

La targeta EviCyper és fabrica a Andorra per l’empresa Freemindtronic.