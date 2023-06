Els síndics fan “parada” a Sant Julià

Josep Majoral, Carles Enseñat, Sandra Codina i Mireia Codina (Consell General)

En el marc de les trobades que els síndics generals estan fent a totes les parròquies, aquest dimarts a la tarda, s’han desplaçat fins a Sant Julià de Lòria per a mantenir una reunió amb Josep Majoral, cònsol major, i Mireia Codina, cònsol menor, que els han rebut a Casa Comuna.

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han transmès als màxims mandataris comunals la seva voluntat d’establir una comunicació més fluida amb les corporacions parroquials. De fet, la intenció és mantenir trobades semestralment per a tractar aspectes rellevants tant per al Consell General com per als comuns. En futures trobades, també s’hi sumaran ciutadans i ciutadanes de la parròquia per a conèixer més de prop les seves propostes, comentaris i inquietuds.

Els cònsols lauredians han aprofitat la visita per a oferir una visita guiada a la Casa Comuna de Sant Julià de Lòria que avui dia encara acull les sessions del Comú i que ha destinat les seves plantes superiors a una zona d’exposicions i una altra per a acollir part de l’activitat cultural que es feia al Centre Cultural i de Congressos Lauredià.

Precisament, l’exposició ‘Clixé de Canólich’, que mostra un centenar de càmeres fotogràfiques de la col·lecció de Fernando Herrador, acompanyada de fotografies fetes amb les càmeres exposades, ha servit perquè els síndics i els cònsols hagin compartit vàries de les anècdotes que han viscut a la parròquia laurediana.

Les visites als comuns del país finalitzarà la pròxima setmana al Comú d’Escaldes-Engordany.