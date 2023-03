Els rescats efectuats pels Bombers poden sortir molt cars si hi ha negligència evident de la víctima

Un helicòpter de rescat (Andorradifusió)

El pressupost del 2023 facilita que Cos de Bombers pugui fer pagar els rescats de muntanya on hi ha hagut negligència de les persones afectades i, ara, s’està fent una avaluació de les tarifes que s’hauran d’aplicar. Per exemple, un rescat de muntanya amb helicòpter i dos efectius que durés uns 30 minuts podria costar uns 3.300 euros. Sempre, és clar, que la negligència sigui molt clara, com ara anar molt mal equipat.

Segons AndorraDifusió, el director dels Bombers, Jordi Farré, ha esmentat altres casos en què es podria considerar així. “O amb una senyalització d’un perill alt d’allaus anar-te’n a fer una pala i que et baixi una allau quan has disposat de la informació, de les senyalitzacions, dels avisos a través de les app i dels mitjans públics, etc.”

Aquest reglament també vol posar preu a serveis que es fan a privats i que no són urgents. Com ser presents en esdeveniments esportius i espectacles pirotècnics per seguretat. Farré ha explicat que la majoria dels serveis, el 2022, eren de transport sanitari. Farré ha constatat la xifra. “Un 77%. Sempre a la història del Cos de Bombers ha representat un pes molt específic el transport i suposo que, així, ho continuarà sent.”

Farré ha dit que el nombre d’efectius és suficient, però que hauria de créixer per a cobrir les jubilacions que hi haurà els propers anys i també perquè hi pugui haver més bombers especialitzats en altres àmbits.