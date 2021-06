Els pilots de l’ACA Esport al limit en la X Pujada a Les Ventoses

Ramón Plaus i Edgar Montellà, pilotant els seus respectius Silver Car, van ser els grans protagonistes de la X Pujada a Les Ventoses, aquesta temporada disputada en doble jornada. Cadascuna de les jornades (dissabte i diumenge) eren vàlides, per separat, per al Campionat de Catalunya de l’especialitat.

En el meeting que es va córrer el dissabte (dia 12), es va tornar a imposar l’experiència de Plaus, en treure’s de la màniga un excel·lent crono (3’33”170) en la primera pujada de carrera. En aquesta ocasió, el seu rival habitual (Montellà), no va poder baixar de 3’34”788, i va ocupar la segona plaça a 1’618 del seu company de l’ACA Esport.

Tot va canviar del diumenge (dia 13). Des de les pujades d’entrenaments tots dos pilots van sortir per totes, els cronos marcats en aquestes pujades prèvies a la carrera feien preveure que el temps del dissabte es podia rebaixar de manera considerable. I així va ser, el pilot que compta amb el suport del Programa de Formació de l’Automòbil Club d’Andorra (Montellà), va completar els 6.700 metres de la pujada en 3’31”033, mentre que Plaus rebaixava alguna dècima (3’33”606), el seu crono de la jornada anterior. Montellà va tornar a marcar un 3’31”, encara que dues dècimes pitjor que el seu crono anterior, mentre que Ramonet, amb 3’31”364, va ocupar la segona plaça a 331 mil·lèsimes del guanyador.

El també pilot del Programa de Formació del ACA, Marc Solsona, va ocupar una meritòria quarta posició entre els CM-Promoció, en la segona ocasió que se situava en el backet del Speed Car-Pep Motor.

Les altes temperatures, la dificultat afegida per als presents a Sant Jaume dels Domenys

Els que es van acostar a la localitat de la comarca del Baix Penedès, qualsevol que fora la seva missió en la pujada, és a dir, equips, organitzadors i en general els aficionats, van haver de suportar una calor asfixiant des del mateix inici del timing de cadascuna de les jornades. En les hores centrals del dia es van superar els 35°, per la qual cosa buscar una zona en la qual no arribessin els raigs del sol, era un objectiu prioritari. Sens dubte les mecàniques també van patir molt, motiu pel qual en més d’una ocasió es va haver de mostrar banderes grogues per a senyalitzar un vehicle avariat que ocupava parcialment la calçada.

Opinions dels protagonistes

Ramón Plaus (SilverCar). Bon coneixedor de l’escenari de la prova (la va guanyar en el 2017) tenia, no obstant això, molta curiositat per saber com havia quedat després de l’asfaltat que es va dur a terme després de disputar-se l’edició del 2018. Aquesta era la seva opinió després dels primers reconeixements: “La zona que van asfaltar és més ampla, sense cap dubte la versió anterior m’agradava més. És una pujada molt ràpida, a la qual si dubtes et cauen dècimes extres que t’aparten de les posicions de podi.”

Una vegada superada la primera jornada, Ramonet se sentia satisfet amb el crono i és clar amb el resultat que li atorgava el triomf absolut en aquest primer dia, aquest era el seu comentari al final del dia: “Tot ha sortit de manera perfecta, pensava que els CM tindríem als Turismes “grossos” mes a prop. No ha estat així, amb tot avui no em veia amb opcions de baixar el crono i per aquesta raó he preferit no sortir en la segona carrera i així conservar el joc de pneumàtics per a demà.”

En el segon dia de competició va quedar clar que el crono es podia millorar: “La veritat és que sí, en la primera de carrera he seguit la mateixa línia que el dia anterior i Edgar (Montellà) ha millorat de manera considerable el meu crono. En la segona pujada de carrera, m’he llançat per totes, he baixat del 2’32” però no va ser suficient per a guanyar. Malgrat tot content pel resultat i per la lluita que hem mantingut amb Edgar durant el cap de setmana.”

Edgar Montellà (SilverCar), per al pilot de l’ACA Esport, les hores prèvies a la disputa de la Pujada a Les Ventoses 2021, van estar presidides per la incertesa de si el Silver Car arribaria a temps. El mateix divendres es va fer el desplaçament amb vaixell de Tenerife a Algesires i des del port gadità fins a Sant Jaume dels Domenys per carretera. A mitja tarda les notícies ja eren positives, així ens ho comentava Edgar: “Ja han desembarcat el Silver Car i tot sembla correcte. El viatge per carretera ja està en marxa. Esmentar que el vehicle va arribar a destí ben entrada la matinada del dissabte.”

Tal com va arribar la mecànica de les Illes Canàries, pocs canvis es van poder fer, va iniciar el primer dia de competició a Les Ventoses, no va anar malament, encara que: “Sembla que estem en la línia de les últimes carreres, és a dir, diferències mínimes però sempre en contra meva. Intentaré millorar alguna cosa de cara a demà, més que res crec que de pilotatge. Analitzant la pujada veurem que surt.”

Sens dubte va sortir bé, a la pregunta de quin havia estat el canvi per a rebaixar de manera tan considerable el crono, la resposta va ser: “He fet un reset del meu coco, he canviat algunes traçades que, fent-les en aparença menys agressives, van ser més efectives. De tota manera quan he vist el crono m’ha sorprès. He seguit el mateix criteri en la segona de carrera i també ha anat bé. És a dir que molt satisfet d’aconseguir un triomf, crec que ja era hora, però a més de fer-ho de la manera que ho hem fet. Cal esmentar que el temps marcat (3’31”033) és el millor que s’ha fet mai en aquesta pujada. També és cert que la zona que es va asfaltar, ara és una mica més ampla, és a dir l’escenari ha canviat lleugerament.”

Per la seva part Marc Solsona, no estava del tot satisfet de com s’havia desenvolupat la primera jornada de la Pujada a les Ventoses. Aquest era el seu comentari sobre aquest tema: “És cert que la quarta plaça entre els CM-Promoció era al màxim que podia aspirar si tenim en compte als pilots que m’han superat. Del que no estic gens satisfet és del temps marcat. Crec que hagués quedat més a prop dels capdavanters. Però en l’últim quilòmetre de la pujada vaig atrapar al rival que havia sortit per davant. No vaig poder avançar-lo i això em va costar uns segons valuosos, no per a la meva classificació que hagués estat la mateixa, sinó per al crono que ha sortit en la classificació final.”

L’activitat en l’especialitat de la Muntanya segueix a un ritme trepidant. El cap de setmana (dies 19 i 20) es disputarà la Pujada a Arinsal, meeting del campionat francès organitzat per l’Automòbil Club d’Andorra. Una vegada disputada la prova andorrana, alguns dels pilots que compten amb el suport del Programa de Formació del ACA, en concret Raul Ferré i Edgar Montellà, es desplaçaran a Ubrique (Cadiz) per a disputar La XXV Pujada Ubrique-Benaocaz, tercera prova del Campionat d’Espanya de l’especialitat.