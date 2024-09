Els paradors de la Seu, Arties i Vielha seran sotmesos a reformes

El Parador de la Seu d’Urgell (Paradores)

L’empresa pública Paradores de Turismo invertirà més de 17 milions d’euros als quatre establiments de la província de Lleida. Així ho ha detallat avui dijous la presidenta, Raquel Sánchez, en una reunió mantinguda a la capital lleidatana amb el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín Gómez. Les inversions previstes i en execució als Paradors de la província se centren en actuacions estructurals de millora de les seves instal·lacions i equipament hoteler, apostant per una major accessibilitat i eficiència energètica.

També es portaran a terme treballs de decoració a les habitacions i zones comunes. Aquestes obres de millora s’afrontaran minimitzant l’impacte sobre la qualitat dels clients. En el cas dels Paradors de Vielha i Arties es produirà un tancament pel mínim període possible per a garantir la seguretat de treballadors i clients.

L’actuació més important afecta el Parador d’Arties, a la Vall d’Aran, que serà sotmès a una reforma integral, per a la qual s’està redactant el projecte, amb una inversió total de 13,3 M€. El veí Parador de Vielha és l’altre gran beneficiat amb un pressupost de 3,2 milions d’euros. Pel que fa al Parador de la Seu d’Urgell, aquest, tindrà 516.216€ per a millores. Finalment, el de Lleida rebrà 90.875€.

“La inversió de més de 17 milions d’euros els propers anys ens permetrà donar un impuls important als nostres Paradors a Lleida i també contribuir a la millora i desenvolupament del turisme a la província. Actuarem als quatre Paradors de Lleida amb projectes en alguns casos molt ambiciosos, com el cas d’Arties, on farem una reforma integral per un import superior als 13 milions d’euros. També afrontarem actuacions de millora de l’eficiència energètica i confort i millora de les instal·lacions als nostres edificis. . Som molt conscients que a Paradores tenim un patrimoni molt valuós situat en llocs excepcionals, i posarem tot el nostre afany i recursos en la seva cura i conservació”, ha manifestat Raquel Sánchez.





Actuacions de Turespaña

A aquesta injecció econòmica per part de Paradores als establiments de Lleida s’hi suma una inversió de 565.000 euros corresponents a actuacions de Turespaña relatives als fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència destinades a la conservació, rehabilitació i posada en valor d’immobles considerats Béns d’Interès Cultural. Un muntant on es contemplen les intervencions a la Torre de la Casa Històrica Portolà del Parador d’Arties, que se’n restaurarà i se’n recuperarà l’ús; a l’ermita, per a millorar l’estat de la capella i la presentació als visitants; i a l’entorn dels dos immobles per a singularitzar la percepció del conjunt monumental des de l’exterior recuperant la imatge històrica del conjunt a través de la reconstrucció del tancament exterior.

A més, Turespaña ha licitat la redacció dels plans directors de conservació dels Paradores d’Arties i Lleida. Un document que realitzarà un estudi des de diferents punts de vista dels immobles (històric, etapes constructives, canvis d’ús, etc.) i que inclourà un estudi dels usos i funcions per a una millor conservació, plantejant un programa d’actuacions a curt, mitjà i llarg termini.