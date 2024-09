Ordino aprova la liquidació de comptes amb un superàvit de cinc milions d’euros

Consell de Comú, aquest dijous, a Ordino (Comú d’Ordino)

La sessió de Consell de Comú, a Ordino, s’ha centrat en l’aprovació del tancament de comptes per a l’exercici 2023, amb uns ingressos totals de 17.977.696,05€ i unes despeses de 12.915.698,75€, resultat del superàvit pressupostari de cinc milions d’euros. El conseller de Finances i Pressupost, Ludovic Albós, ha fet una exposició dels comptes al ple d’aquest dijous, on no s’ha volgut mostrar confiat pels resultats positius, ja que la majoria provenen dels impostos directes de la construcció.

Els consellers de la minora s’han abstingut en la votació de l’aprovació dels comptes si bé s’han mostrat conciliadors i han estès la mà a col·laborar amb la majoria per a aprovar un POUP que tingui en compte la parròquia. Així ho ha manifestat Enric Dolsa, en resposta a la carta presentada que defensen els interessos d’alguns propietaris de la parròquia. La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha agraït el suport del conseller i pel que fa al POUP, ha reiterat la posició de la majoria que vol una parròquia que inclogui a tothom “on tots puguem viure de la millor manera possible”.

S’ha executat el 60,39% de la despesa pressupostada en un inici, on la despesa total augmenta un 10,56% respecte a l’any anterior. El capítol d’inversions suma 1.654.683,15€ amb una execució sobre el pressupost final del 24,95%, que representa una reducció de 111.578,57 € respecte a l’any 2022. D’aquestes inversions, destaquen les reposicions d’elements a la via pública, especialment voreres, amb un import de 342.752,15€; el parc infantil de la Covanella amb un cost de 160.259,92€, i des de Serveis públics i manteniment, la reforma i adequació del magatzem de la Cortinada per un import de 247.110,41€. La partida per a millorar l’eficiència energètica va ascendir a 228.418,56€, destinada a la substitució de finestres.

Els ingressos han augmentat en 4.644.789,39€, un 34,84% més en comparació amb l’exercici anterior. De forma detallada, destaquen: els impostos directes que han superat les previsions de recaptació en 3.506.940,10€, principalment per l’impost sobre la construcció; els impostos indirectes que han generat 952.143,05€ per l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials, el que suposa una disminució de 221.256,25€ respecte al 2022; i per últim, els ingressos per taxes, preus públics i altres conceptes s’han incrementat en 312.956,20€, destacant un augment del 16,33% en les taxes per serveis generals i un 17,60% en els preus públics d’utilització privativa per un increment d’usuaris dels aparcaments amb barrera i del Centre Esportiu.

L’increment de la despesa corrent s’eleva un 15,60% respecte a l’any anterior (2022), atribuïble al capítol de personal que es reflecteix en l’aplicació de l’IPC i antiguitat, a més a més del consum de béns i serveis, per l’augment de costos del material i l’energia. El tipus d’interès elevat ha fet créixer la despesa financera en 200.996,54€ tot i que s’ha vist compensat gairebé en un 70% per la contractació de certificats de dipòsits.

El conseller Albós ha destacat que durant el 2023 no es va formalitzar cap nova operació d’endeutament, si bé es van destinar menys diners al retorn de préstecs 909.808,96€, a causa de l’increment del tipus d’interès. L’endeutament del Comú a data de 31 de desembre de 2023 ha estat de 8.825.101,00€, que juntament amb l’endeutament de les societats participades, suma un total d’11.252.954,40€, representant un 85,77% del sostre d’endeutament del 200%.