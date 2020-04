Els Mossos detenen un veí d’Encamp a la Seu amb 2.104 pastilles d’èxtasi valorades en més de 23.000€

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra van detenir ahir un home, de 33 anys, de nacionalitat espanyola i veí d’Encamp (Andorra), com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

Els fets van passar ahir a la tarda a la Seu d’Urgell durant el patrullatge preventiu que s’havia planificat per garantir el confinament decretat per l’estat d’alarma. Una dotació policial, que es trobava a l’estació d’autobusos de la ciutat, va observar com baixaven dos passatgers de l’autobús de línia regular que acabava d’arribar procedent de Barcelona.

Un d’ells, que mostrava un nerviosisme inusual, va justificar el seu desplaçament perquè anava a visitar la seva núvia. Davant aquesta actitud, els agents van escorcollar la motxilla que duia i van localitzar dos paquets, envasats al buit, que contenien 2.104 pastilles d’èxtasi.

Immediatament se’l va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Un cop a comissaria, es va aplicar els reactius químics a la droga intervinguda i va donar positiu en MDMA, una substància estupefaent amb greu risc per a la salut, i que per la quantitat pot ser considerada a nivell penal com un agreujant de notòria importància.

Tot apunta que el detingut va anar a recollir la droga, valorada en més de 23.000 euros, a l’àrea metropolitana per distribuir-la per la zona del Pirineu. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

A més, al detingut també se’l va denunciar administrativament per saltar-se el confinament.

El detingut, que té antecedents, passarà durant les properes hores a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de La Seu d’Urgell.