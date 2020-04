La Massana tanca la liquidació del 2019 amb un superàvit de 245.308 euros

El Comú de la Massana ha celebrat aquest matí una sessió de Consell telemàtica, que s’ha pogut seguir en streaming des de la seva pàgina web. L’ordre del dia s’ha iniciat amb la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, que s’ha tancat amb un superàvit de 245.308 euros. “Alguns crèdits s’han pogut finançar amb romanent de tresoreria, cosa que si es tingués en compte, el superàvit seria de 2,9 milions d’euros”, ha puntualitzat el conseller de Finances, Jordi Areny.

El pressupost de despeses s’ha situat en 16,3 milions d’euros, mentre que el pressupost d’ingressos puja 16,6 milions, per tant, “es tracta d’una execució molt equilibrada, en la qual es pot veure un esforç per racionalitzar la despesa”, afirma el conseller de Finances, Jordi Areny.

La dada més significativa, comparant amb l’exercici anterior, és l’augment de les inversions en un 20%, situant-se en 4,2 milions d’euros. No s’ha executat tota la partida prevista, ja que algunes obres no es van poder executar per no adequar-se les propostes als requisits pressupostaris dels concursos (reforma de la plaça de la Ciutadania, empedrat del carrer Major, etc) o per no haver-se finalitzat i, per tant, s’han reconduït a l’actual exercici (enderroc de l’edifici annex del Poliesportiu de l’Aldosa, reforma de berenadors, etc).

A data 31 de desembre del 2019, l’endeutament consolidat se situa a 14,4 milions d’euros, tot i que cal tenir en compte que hi ha una pòlissa d’1,4 milions d’EMAP que no s’ha utilitzat, per la qual cosa, l’endeutament total disposat se situaria en els 13 milions d’euros.

Pel que fa a la situació per la pandèmia del coronavirus, el Comú de la Massana ha aprovat l’ordinació que recull les mesures que aplica la corporació dins la seva plantilla de treballadors, des de l’inici de l’estat d’emergència i fins que s’aixequin les mesures. Les jornades dels treballadors segueixen els mateixos criteris que els dels treballadors del sector privat, en base als principis de solidaritat i corresponsabilitat. Quan es posi fi a la crisi sanitària, es plantejarà com es poden fer les vacances, segons les necessitats de cada departament i, en cap cas, es retribuiran les hores extres que s’hagin fet des del 14 de març i durant la resta del 2020.

La cònsol major, Olga Molné, afirma que “estem molt satisfets amb la bona resposta de tot el personal del Comú de la Massana, que estan mostrant la seva dedicació i compromís amb el servei públic, tant els qui estan fent teletreball com els que han de treballar presencialment, garantint els serveis mínims”. Tant Molné com la resta de la corporació han volgut transmetre un agraïment públic a tota la plantilla del Comú de la Massana. “Estan fent grans esforços per garantir el benestar dels ciutadans, oferint un suport a la gent gran, proposant activitats infantils, reforçant la neteja als carrers i intentant mantenir l’activitat perquè quan s’aixequin les mesures puguem recuperar la normalitat el més ràpid possible”, afirma la cònsol.

En la mateixa sessió s’ha aprovat el compromís de despesa anual que el Comú fa a EMAP, per un import de 340.000 euros. El conseller de Turisme, Josep Maria Garrallà, ha afirmat que la partida es manté ja que, encara que s’hagin anul·lat els esdeveniments programats, un cop s’aixequi el confinament es portaran a terme noves accions per reactivar el sector turístic. A més, també s’han de liquidar esdeveniments ja realitzats com la Copa del Mon Comapedrosa d’esquí de muntanya.

D’altra banda, s’ha aprovat la continuïtat de l’hora gratuïta als aparcaments del Farré Negre i de la Closeta, una mesura que comporta una despesa de 210.000 euros. “Ara més que mai considerem que és important donar facilitats perquè la gent pugui comprar als comerços de la Massana”, assegura Olga Molné.