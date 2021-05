Els millors exercicis aeròbics per al bon temps

Ja és primavera i el bon temps ja es fa notar. L’estiu està molt a la vora, i si encara no has començat amb l’operació biquini, encara ets a temps d’aconseguir millor forma física amb exercici.

La natació és una bona manera de mantenir-se en forma i desconnectar de la jornada de treball. És un exercici aeròbic que pot arribar a cremar fins a 500 calories i ajuda a reduir el greix al maluc i la cintura, per a lluir un ventre pla.

El running és l’esport de moda. Sortir a córrer entre 30 o 40 minuts unes tres vegades a la setmana és una opció molt recomanable per a mantenir-se en forma i amb una línia saludable.

Al costat de la natació i el running, l’altre gran esport per a fer una activitat física aeròbica lleugera i que ajudi a mantenir la forma és el ciclisme. En qualsevol de les seves versions, aquesta disciplina ofereix grans resultats. A mig camí entre l’esport i l’activitat física com a tal és coneguda com a bicicleta o ciclisme de sala o indoor, on es combinen esport i música. Una sessió de 45 minuts de ciclisme de sala pot cremar fins a 500 calories.

Si qualsevol d’aquestes disciplines es practica de manera moderada i periòdica, unes tres vegades a la setmana, i es complementa amb diferents exercicis i consells de musculació, la possibilitat d’arribar a l’estiu en bon estat de forma tant física com d’aspecte estètic és bastant alta.

Per Gymrutina.es / AMIC – Tot Sant Cugat