Posa paper d’alumini a la punta dels teus dits i veuràs que passa

Si revises la teva cuina ara mateix, és molt possible que trobis un rotlle de paper alumini. Com ja sabràs, aquest material té una conformació prima que el fa summament flexible i manejable. Si bé el paper d’alumini és usat en molt poques ocasions, la veritat és que el mateix posseeix una gran quantitat de funcions útils.

En aquest top, et mostrarem diferents usos del paper alumini que segur no coneixies, perquè et quedis sense paraules en veure les utilitats d’aquest material, i per fer-te adonar que en la nostra vida quotidiana, hi ha coses interessants que tothom hauria de saber.

Evidentment, la veracitat d’aquestes funcions són cosa de l’autor del vídeo, no sigui cas que acabis embolicat de dalt a baix amb paper d’alumini i ens en facis responsables 😛 .