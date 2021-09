Els mercats d’estiu d’Encamp es consoliden com a oferta complementaria turística

El quart mercat d’estiu celebrat aquest cap de setmana a Encamp tanca la segona edició de l’esdeveniment amb molt bones sensacions. El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica del comú d’Encamp, Nino Marot, ha destacat que el balanç de tots els mercats d’enguany “és molt positiu. Han tingut una bona acollida per part de tots els participants, tant residents com visitants i tota la part empresarial”.

El conseller ha remarcat que la voluntat d’aquest cicle de mercats ha estat fer accions que “donin una oferta complementària al producte d’estiu que ja ofereix la parròquia, com la natura, juntament amb el Funicamp i tots els camins i llacs que oferim”. En relació a la COVID i les casuístiques que ha portat a l’hora d’organitzar esdeveniments, Marot ha afegit que “ens hem trobat en una situació complicada, no podíem fer actes de moltes aglomeracions de gent”. I, precisament, els mercats han sigut una oportunitat per “fer vida de poble, sortir al carrer i canviar una mica d’aires”.

En relació amb les parades, Marot ha remarcat que alguns artesans han repetit de l’edició anterior i que un total de vuit són locals d’Encamp. La resta provenen de fora i han volgut participar per “portar el seu producte a la parròquia”. També ha destacat la bona acceptació dels concerts, que han sigut la novetat d’enguany. Durant aquest matí ha tingut lloc l’actuació del grup Black Thursday i a la tarda, a les 19 hores, els assistents podran gaudir amb els Punkers Love The 80s.

Pel que fa a futures edicions, el conseller ha assegurat que l’any vinent n’hi haurà una nova i que s’adaptarà “a les noves situacions que hi hagi, sempre amb novetats per millorar”.

De cara a les activitats del mercat programades per demà, el conseller ha assegurat que la previsió meteorològica “és optimista” i que encara “que pugui estar una mica tapat, no es preveuen precipitacions importants, per tant, mantindrem l’agenda com estava prevista”.