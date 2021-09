El Govern s’adhereix a la Coalició de Ministres de Finances per a l’Acció Climàtica

El Govern ha aprovat l’adhesió d’Andorra a la Coalició de Ministres de Finances per a l’Acció Climàtica. Aquesta coalició és un grup a nivell ministerial que recolza l’ús de la política fiscal, l’administració de les finances públiques i la mobilització del finançament climàtic per promoure accions nacionals i globals per lluitar contra el canvi climàtic i assegurar una transició justa cap a un desenvolupament sostenible.

La coalició compta amb la participació de 60 països com ara França, Espanya, Japó, Canadà, Estats Units, Alemanya, Regne Unit, Luxemburg o Mònaco. Els eixos de treball del grup es basen en els sis Principis d’Hèlsinki, en base als quals s’elaboren comunicats, declaracions i recomanacions que no tenen caràcter vinculant per als seus membres, si bé els Governs que s’hi adhereixen han de compartir i defensar.

En el cas del Govern d’Andorra, es destaca que els objectius de l’Executiu estan plenament alineats amb els de la Coalició de Ministres de Finances per a l’Acció Climàtica. Els Principis d’Hèlsinki, entre d’altres, posen en relleu la importància d’alinear les polítiques amb l’Acord de París; compartir experiències i coneixements sobre l’acció climàtica; treballar cap a mesures que tinguin com a resultat un preu efectiu del carboni; o tenir en compte el canvi climàtic en la política macroeconòmica.