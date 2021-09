Rocio Del Alba i David Valero s’emporten la victòria de la Continental Super Cup Massi 2021

Un circuit nou en el qual lluir-se, ciclistes de primer nivell internacional, punts UCI en joc i l’arribada de la part decisiva de la Continental Super Cup Massi, eren els grans atractius de la cita. Si a això li sumem les petites pluges caigudes en les jornades anteriors, quedava un panorama increïble per a la competició. Qualsevol petita distracció, podria convertir-se en caiguda.

Un panorama que prometia espectacle. I el dia no ha decebut. Amb el bronze olímpic, David Valero, com a màxim favorit; Jofre Cullell (Primaflor Mondraker XSauce), Hugo Drechou (Scott Creuse Oxygene) o Ever Alejandro (RR Bikers), es postulaven com l’alternativa. Però Valero no volia sorpreses i des del primer gir, ha començat a incrementar el ritme, obrint un petit forat, que mai s’ha tancar. Per darrere, Cullell i Drechou, intentaven retallar distàncies. Carrera completament trencada.

Amb el pas de les voltes, Valero ha confirmat les seves bones sensacions i ha cavalcat cap al triomf parant el cronòmetre en 1:09:41. Cullell, molt combatiu, s’ha destacat en la segona posició. Però l’emoció estava servida, amb la lluita pel podi. Ever Alejandro ha aconseguit atrapar a Drechou en l’última volta i s’han jugat el tercer esglaó, a l’esprint. El francès ha estat el més ràpid i ha completat el podi.

Rocío del Alba torna sense dubtes

La campiona d’Espanya tornava a competir, després d’una lesió soferta als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. I ho ha fet de la millor manera. Ha atacat des d’un bon inici i ningú ha estat capaç de seguir-la. A la seva estela s’ha viscut un gran ball de posicions, per completar el podi.

La ciclista del BH Templo Cafes no ha dubtat en cap moment i ha arribat a la línia de meta celebrant la seva gran victòria, amb un temps de 1:10:36. Finalment, Natalia Fischer (Fischer Scott) i la danesa Viktoria Knudsen (Holte Mountainbike Klub) han completat el podi femení.

Amb els resultats de la cita de Vallnord Pal Arinsal, David Valero assalta el liderat i supera Koretzky, per tan sols 2 punts. En fèmines, Meritxell Figueres (MMR Factory Racing) manté el mallot de líder, amb un marge de 12 punts amb Rocío de l’Alba.

Campionat d’Andorra de Cross Country

Per una altra banda, també s’ha disputat el Campionat d’Andorra de Cross Country i els guanyadors han estat els següents:

CADET: Adrià Regada

SUB-23: Kilian Folguera

ELIT: Xavier Jové

Aquest diumenge Vallnord – Pal Arinsal acollirà una de les proves més esperades en un escenari totalment nou. La Copa Catalana estrenarà nou circuit de Copa del Món amb punt de sortida al Pic del Cubil i arribada al retorn de Cubil. Aquest dissabte els corredors han pogut entrenar per tenir-ho tot a punt per demà.