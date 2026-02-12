En tancar-se el gener hi havia 225 demandants en recerca de feina

Les dades mensuals del Servei d’Ocupació, comptabilitzades l’últim dia del mes de gener de 2026, indiquen que el nombre global de demandants en recerca de treball a final de mes és de 225 persones, amb una variació respecte al mes anterior del +13,6% (198 persones) i un 8,5% inferior al mateix mes de l’any anterior (246 persones).
El nombre de demandants en millora de feina a final de mes és de 221 (210 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del +5,2% i una variació del +12,2% respecte al gener de l’any 2025 (197 persones).
El nombre de demandants de serveis a final de mes és de 71. D’aquests, hi ha 1 demandant en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos. La variació respecte al mes anterior en el cas dels demandants de serveis en situació d’ocupació és de -4 persones (74 persones el mes anterior) i pels demandants en situació de baixa mèdica la variació és nul·la.
El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.512 (1.727 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del -12,4% i una variació del -0,9% respecte al gener de l’any 2025 (1.526 ofertes de treball).
El nombre de persones beneficiàries de l’ajut econòmic per desocupació involuntària decretada per Govern és de 10, el que representa una variació positiva respecte al mes anterior del +11,1% i una variació del -23,1% respecte al gener de l’any passat (13 persones).
Aquest mes de gener s’han fet 12 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació i cap mitjançant els programes de treball temporal.
Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 45 que van trobar feina pels seus propis mitjans.