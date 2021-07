Els joves no es convencen d’una nova onada de la COVID

A més d’un any dels primers casos de coronavirus al país, l’evidència és cada vegada més categòrica respecte del paper que juguen les mesures de prevenció: mantenir la distància, el rentat freqüent de mans i l’ús de màscares segueixen sent tan importants com sempre.

I no només això: la mascareta ha de ser usada en tot moment, especialment en reunions socials, que s’han convertit en la principal via de contagis.

Però tu no només estàs tenint contacte amb aquesta persona, sinó que quan tens contacte amb un familiar estàs tenint contacte amb totes les persones que aquesta persona tindrà contacte, llavors la xarxa es va ampliant bastant. Un pensa que està en un bombolla, però la teva bombolla és molt més àmplia del que estàs veient.

És per això que emfatitzar que “la mesura de prevenció és l’únic que pot fer conscient que ho estic utilitzant de forma correcta i que no estic posant en risc ni jo ni a l’altra persona”. Les mascaretes s’han tornat part fonamental de les nostres vides .

I, tan important com l’anterior, és tenir la mascareta sempre cobrint la boca i el nas, sense intervenir-la en cap moment: La mascareta per sota de la boca no serveix. Una de les preguntes mes freqüents, que s’escolten pel carrer és:

El fet que es permetin algunes activitats d’oci i culturals no ha d’implicar que es relaxin les mesures de prevenció, com l’ús de la màscara o la distància social, sobretot quan és obvi que molts dels assistents encara no han estat vacunats.

I si es troben en un espai tancat o en una situació en què és difícil mantenir les distàncies (per exemple, fent cua en un establiment comercial)?

Expliqueu-los que el fet de cobrir-se el nas i la boca protegeix als nostres amics i parents d’alt risc, com la gent gran i les persones amb afeccions mèdiques cròniques. Recorda’ls que: “Portar posada la màscara sembla que em dona certa protecció. Però jo la porto, sobretot, per protegir-lo a vostè i altres persones que m’importen.”

Si esteu fent compres, contacteu amb el personal de seguretat o altres empleats de la botiga perquè parlin amb aquells clients que no estiguin portant posada una màscara.

Recorda’ls que el millor és que la majoria de la gent està portant mascareta en els llocs públics i respectant les altres mesures de seguretat. Sent cauta, la seva família i la majoria de les altres persones estan fent el que està a les seves mans per aturar el contagi de la COVID-19.

Crec que el més important ara mateix és evitar les aglomeracions, “sobretot en llocs tancats, poc ventilats i sense màscara”, i recordar que aquestes mesures ja van funcionar abans fins i tot de comptar amb les vacunes.