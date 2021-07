Arrenquen els Jocs Olímpics de Tòquio

La cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics d’estiu, Tòquio 2020, s’ha celebrat aquest divendres a la tarda. Una cita que finalment ha tingut lloc el 2021 molt condicionada per la pandèmia. Mònica Doria i Pol Moya han estat els banderers com a únics representants d’Andorra als Jocs. L’acte ha estat molt auster i una mica per sota l’estàndard de les darreres edicions, fruit del context actual.

Els nostres dos representants, Mònica Doria i Pol Moya han tingut el privilegi de fer onejar la tricolor. Al darrere entrenadors i oficials completaven la delegació andorrana.

L’absència de públic ha estat el tret més negatiu de la cerimònia. També s’han trobat a faltar les grans coreografies característiques en tota obertura d’uns Jocs Olímpics.

El comitè organitzador ha apostat per la seguretat i l’austeritat. Són uns jocs especials per la crisi sanitària. L’organització no ho ha amagat i de fet al llarg de la cerimònia la pandèmia, el record de les víctimes i el reconeixement a sanitaris i personal essencial han tingut molt protagonisme.

El moment més original han estat els pictogrames. Aquesta eina gràfica tan útil es va inventar per als Jocs Olímpics de Tòquio del 1964.

S’han representat els 50 pictogrames dels Jocs en un espectacular pla seqüència. La tenista Naomi Osaka guanyadora de quatre Grand Slam ha estat l’encarregada d’encendre el peveter. Una flama que es mantindrà encesa fins al 8 d’agost.