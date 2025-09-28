Els joves gaudeixen d’espais d’oci saludable a l’Encamp Nit

L’Encamp Nit ha omplert de gom a gom el Complex Esportiu i Sociocultural amb joves de 12 a 17 anys, que han gaudit d’una quinzena d’activitats d’oci i esport saludable amb propostes com un torneig de futbolí, làser tag, un taller de caricatures, futbol bombolla, una cambra cuirassada, exhibicions de dansa i un cypher de ball, entre d’altres. El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha explicat que l’Encamp Nit és “un exemple de com els joves poden gaudir d’un entorn saludable i divertit i passar-s’ho bé”. Sans ha afegit que “la iniciativa busca ampliar l’oferta per a aquesta franja d’edat i generar espais de convivència més enllà dels habituals”.
Les activitats més populars han estat la cambra cuirassada, el beat saber, el taller creatiu i el futbol bombolla, mentre que els tornejos esportius i els de videojocs han estat els més reclamats. El pòdcast Safreig ha realitzat entrevistes a la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, representants del Fòrum de la Joventut i a la Comissió de Festes d’Encamp. En aquest sentit, el públic assistent ha valorat molt positivament totes les activitats que s’han ofert a l’esdeveniment.
L’Encamp Nit ha comptat amb tornejos esportius (individuals o per equips de 2 a 4 persones), gràcies a la col·laboració de tots els clubs de la parròquia i de fora d’Encamp. S’han dut a terme competicions de bàsquet 3×3, Voleibol 4×4, Futbol 4×4, tennis taula 2×2, futbolí 2×2, els videojocs FC25 i NBA 2K25, i de Beat Saber. A més, s’ha premiat els tres primers classificats de cada competició amb abonaments anuals al Centre Esportiu, entrades a esdeveniments esportius i culturals, així com marxandatge del BC Andorra, samarretes de l’FC Andorra, pilotes i lots de productes de perfumeries col·laboradores.
Pel que fa a les activitats, els assistents han passat una bona estona amb propostes com el futbol bombolla, el flipbook, el làser tag, la cambra cuirassada o el taller de caricatures. Les exhibicions de dansa, així com la classe magistral de Bea Babara i el cypher de ball, també han tingut una gran acollida per part del públic juvenil.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut, també ha agraït “l’alta participació d’entitats i institucions, ja que és un fet que permet donar una oferta d’activitats molt més variada per als joves”. L’Encamp Nit és una iniciativa del Comú d’Encamp, amb l’Espai Jove i el Punt d’Informació Juvenil de la parròquia, i amb la organització del CEADF Encamp, el Club de Tennis Taula Encamp, el Club de voleibol d’Encamp, el Futbol Club Encamp, l’Ossa bàsquet, MadKidz, Safreig, Snow Girls i TC escola de dansa. Així mateix, ha comptat amb la col·laboració d’altres importants entitats.