Els joves de les colònies dels Cortals d’Encamp “en volen més”

La cònsol major, Laura Mas, amb el jovent mentre dina (Comú d’Encamp)

Excel·lent valoració dels infants i joves participants al primer torn de colònies dels Cortals d’Encamp, organitzades pel Comú d’Encamp des de fa més de trenta anys a l’alberg de la Baronia. Així ho han pogut copsar tant la cònsol major, Laura Mas, com el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez que han fet una visita avui dimarts a tot l’equip de monitors i a la cinquantena d’infants i joves que demà dimecres finalitzaran el primer torn i que no han dubtat en afirmar que “ens agradaria quedar-nos uns dies més”.

La cònsol major ha agraït a l’equip de monitors la seva dedicació i esforç per a aconseguir que “les colònies Cortals a l’alberg de la Baronia siguin una experiència única i molt ben valorada” i ha assegurat que “és un luxe per als nostres infants tenir al costat de casa la possibilitat de gaudir d’una experiència d’aprenentatge en el lleure com la que oferim a la Baronia, situada en plena natura i amb activitats inclusives i molt diverses”.

Tant la cònsol major com el conseller han dinat amb els infants i joves del primer dels tres torns que ompliran la casa de colònies aquest estiu i els han desitjat unes bones vacances.

El comú d’Encamp segueix amb la programació d’estiu que inclou les activitats diürnes per a infants de 3 fins a 11 anys, tant a Encamp com al Pas de la Casa, per a facilitar la conciliació laboral i familiar en el període vacacional d’estiu fins a finals d’agost, on pràcticament s’han omplert totes les places disponibles.

Les colònies dels Cortals d’enguany giren al voltant de la intel·ligència artificial i estan sota el lema ‘Pròxima parada, Encampolis!’. Cada setmana, els monitors prepararan diferents activitats amb l’objectiu d’estimular la imaginació dels infants i joves per a introduir-los en processos creatius relacionats amb el món de la intel·ligència artificial ajudant-los a desenvolupar la capacitat d’anàlisi i perspectiva respecte aquest entorn a través de diferents tècniques i metodologies d’aprenentatge.