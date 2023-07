La Copa del Món de BTT de Pal Arinsal ja s’albira

Imatge de la presentació de la Copa del Món UCI de BTT 2023 a Pal Arinsal (Pal Arinsal MTB World Cup)

Comença el compte enrere de 40 dies per a tornar a viure un dels grans esdeveniments esportius del país. Pal Arinsal ha presentat aquest matí de dimarts la 9a edició de la Copa del Món UCI de BTT 2023, que tindrà lloc del 22 al 27 d’agost a l’estació massanenca.

La cita arriba plena de novetats i es marca com a objectiu acollir 60.000 espectadors, així com més de 700 riders de 40 països, en una setmana en la qual, a més de ser una festa esportiva, es proposarà un gran nombre d’activitats per als visitants.

Per a fer-ho tot possible, hi participaran uns 800 col·laboradors, entre els quals hi ha 150 persones de staff de l’estació, 400 col·laboradors externs i 250 voluntaris.

Els millors riders del món de la BTT s’instal·laran a la Massana per tal de disputar-se les primeres places en les modalitats de cross–country (XCO), short-track (XCC) i descens (DHI). Les curses es concentraran el cap de setmana i, com a novetat, seran les finals de júnior de descens les que inauguraran l’acció el divendres 25 d’agost, una prova que mai s’havia efectuat fins al moment a Pal Arinsal.

El mateix dia a la tarda, es disputaran les finals de short-track, una cursa d’uns 30 minuts i d’1,1 km en què els millors 40 riders de la modalitat lluitaran pel primer premi i definiran la seva classificació per a les finals de diumenge.

El dissabte 26 d’agost tindrà lloc una de les proves amb més adrenalina, el descens, que comptarà amb una gran novetat de format amb la qual es podrà gaudir d’una ració extra d’espectacle. Fins ara, la prova es componia de les mànegues classificatòries i les finals, però des d’aquest any, hi haurà una mànega afegida de semifinals, en les quals els 30 millors riders masculins i les 10 millors riders femenines lluitaran per la millor posició de sortida a la final.

Per a acabar, el cross-country tancarà la Copa del Món el diumenge 27 d’agost, amb el circuit de 4 quilòmetres original, tot i que s’adaptarà alguns punts d’accessos i hi haurà millores en alguns aspectes del traçat. L’acció sobre les dues rodes continuarà un dia després, el 28 d’agost, amb l’arribada de la tercera etapa de la Vuelta a Espanya, que per primera vegada es coronarà a Arinsal.





Novetats als circuits

La modalitat que comptarà amb més novetats en aquesta edició és la de descens. Tenint en compte la modificació a nivell de competició i puntuació, l’estació mantindrà gran part del seu recorregut estrenat l’any passat, però canviarà el punt d’arribada, tot i que es mantindrà a la zona de Fontanals, mentre que la sortida continuarà efectuant-se des de Pic del Cubil. També s’estrena una nova zona de Rock Garden al circuit de cross-country i es milloren trams que faran que la cursa sigui més tècnica a les dues modalitats.

Per tal de poder garantir les condicions òptimes per als riders, l’accés al circuit de descens es continua millorant. D’aquesta forma, per primera vegada hi haurà tres pàdocs. El principal, i pensat per als equips Elit, s’ubicarà a la zona d’arribada, a Fontanals, mentre que la resta d’equips s’ubicaran al Coll de la Botella, a només tres minuts en vehicle. D’aquesta forma, s’alliberaran espais a la zona del pàdoc de cross-country, que estarà situat com ja és habitual al pàrquing de la Caubella i permetrà als participants de descens moure’s amb tranquil·litat.





La mobilitat, una prioritat

Pal Arinsal té novament grans objectius logístics per a fer la millor Copa del Món possible per a tothom. El director general de Pal Arinsal i de la Copa del Món, Josep Marticella, ha explicat que s’ha treballat àmpliament amb els diferents cossos especials per a garantir la seguretat dels visitants. En aquest sentit, la mobilitat serà un aspecte prioritari per a l’organització, que té al davant un repte important amb els prop de 60.000 espectadors que s’esperen que vindran a viure en directe la Copa del Món durant aquella setmana. Per tal de facilitar la logística, Marticella ha remarcat que l’ús del transport públic serà clau, i les línies L5 i L6 de transport regular seran gratuïtes i s’afegiran freqüències el divendres, dissabte i diumenge.

També hi haurà més freqüències per al bus parroquial. Així mateix, s’habilitaran zones d’aparcament per a les bicicletes, per tal de fomentar la mobilitat sostenible. El director general de la Copa del Món ha posat en relleu que es posarà a disposició dels visitants una guia de l’espectador amb tota la informació útil, tant a nivell de transports, com de consells de mobilitat i opcions gastronòmiques, entre moltes altres.

D’altra banda, un altre objectiu important per a l’organització és la cura del medi ambient i sostenibilitat, a través de la reducció de les emissions de CO 2 . “És un aspecte que tenim clar”, ha remarcat Marticella, que també ha detallat que se serviran principalment aliments de KM0, es distribuiran fonts d’aigua per l’estació, s’utilitzaran gots reutilitzables, i s’utilitzarà senyalística reutilitzada d’altres esdeveniments, entre altres accions.





Una cita única pensada per al públic

Els espectadors són la part més important de l’esdeveniment. El seu suport i ambient és el que convertiran la Copa del Món en única. En paral·lel a les competicions, els espectadors podran gaudir d’un gran nombre d’animacions i activitats pensades per a tots. La gran novetat d’aquest any, l’obertura del 100% de les activitats del Mountain Park durant tots els dies de Copa del Món.

Així mateix, com ja es porta efectuant des de fa anys, la part baixa del Bike Park es mantindrà oberta amb horari i preu reduït. En aquest sentit, el circuit de descens de Copa del Món es tancarà al públic el proper 23 de juliol i el de cross-country ho farà el 15 d’agost, per tal de conservar-los en les millors condicions per a la cita.

A més, els espectadors podran gaudir de punts amb música en viu, batucades, actuacions amb Red Bull, als teenagers que animaran principalment la zona de paddock, la trobada de mascotes, un photoboth, activitat amb retrack, festes de benvinguda i cloenda, entre d’altres.

D’altra banda, el vessant solidari continua sent una prioritat per a Pal Arinsal i aquest any es mantindrà l’activitat Open Cycling, amb un calendari definit de classes d’spining, on totes les inscripcions aniran destinades al Programa d’Acolliment Familiar. I, tal com es va presentar fa unes setmanes, Pal Arinsal també comptarà amb l’Arrodoniment solidari, una acció que estarà disponible a restauració, caixes i marxandatge a través de la qual els clients podran arrodonir la seva compra i la diferència es destinarà íntegrament a la Fundació Muntanyencs per l’Himàlaia.





Objectiu: Campionats del món 2024

Andorra i Pal Arinsal tornaran a acollir 9 anys després uns Campionats del Món de BTT el 2024. L’estació prepara aquesta edició de la Copa del Món amb més ambició que mai per tal de demostrar novament la capacitat d’acollir els esdeveniments internacionals més importants, tal com ha comentat el director general de Pal Arinsal i de la Copa del Món, Josep Marticella. “Tenim la capacitat de ser transversals i treballar en esdeveniments majors, tant a l’hivern com a l’estiu”, ha recordat.

Així mateix, la cònsol major de la Massana, Olga Molné, ha estat la responsable de presentar el nou logotip dels Campionats del Món 2024, i ha destacat “el gran repte que tenim amb la cita de l’any vinent”, tot recordant que “ja els vam acollir el 2015 i va ser tot un èxit”. La presentació ha comptat amb la presència del cap de Govern i president d’Honor de la Copa del Món 2023, Xavier Espot, que ha aprofitat per a refermar novament el suport per part del Govern i d’Andorra Turisme a la Copa del Món i els Campionats del Món 2024, dos esdeveniments que “sense dubte ens aporten notorietat com a país i fan que els visitants visquin una experiència única a Andorra”.





Representació andorrana

El president de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Gerard Riart, ha posat en relleu l’orgull que suposa seguir treballant per a fer possible que Andorra rebi la Copa del Món de BTT després de tants anys, una situació que no és evident. “Que l’UCI ens segueixi atorgant Copes del Món és un motiu per a estar molt orgullosos perquè és molt difícil davant la gran demanda internacional que hi ha per a ser seu”, ha comentat Riart.

Pel que fa a la representació andorrana, el país comptarà amb sis riders, tot i que Riart ha explicat que la federació ha demanat poder tenir un setè representant. De moment, els confirmats són Arnau Graslaub i Àlex Iscla, en descens, mentre que en cross-country participaran Xavi Jové i Kilian Folguera, en Elit, Nuno Gomes, en sub-23, i finalment, com a novetat, hi haurà representació femenina, amb Jèssica Cruz.