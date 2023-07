El segon Andorra Taste serà encara més “elaborat”

Presentació de la segona edició de l’Andorra Taste (Andorra Turisme)

Andorra tornarà a convertir-se durant el mes de setembre en l’epicentre de la cuina d’alta muntanya. Serà en la segona edició de l’Andorra Taste, entre els dies 13 i el 17, quan es reuniran a Escaldes-Engordany cuiners de renom internacional i xefs del país per a defensar l’autenticitat, l’arrelament amb el territori i el futur d’aquest tipus de cuina que es nodreix especialment dels recursos naturals que l’envolten. Així, l’Andorra Taste busca posar en valor la cuina d’altura i esdevenir un referent formatiu, però també d’oci.

En aquest sentit, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que “la primera edició d’aquest format, que busca reivindicar la nostra cuina, va superar totes les nostres expectatives, pel que aquest segon any estem segurs que també serà un èxit”.

En aquesta segona edició es premiarà la trajectòria professional d’un dels cuiners més importants de la història de la gastronomia moderna, Gastón Acurio. El peruà, que agafa el relleu del xef francès Michael Bras, va ser el primer cuiner que va posicionar la gastronomia del seu país en l’àmbit internacional, posant en relleu especialment la responsabilitat social de la cuina i donant valor al producte i als productors de la seva zona. Creador de l’Escuela de cocina de Pachacútec per a joves de baixos recursos, actualment té 10 marques englobades sota el nom d’Acurio Restaurantes i és considerat el més alt exponent de la cuina peruana.

Si l’any passat el territori convidat va ser la regió dels Andes, enguany es dedicarà especial atenció a la zona dels Alps. Per aquest motiu, participaran en les jornades professionals representants tant de Suïssa com d’Itàlia. Així, seran al Principat els suïssos Sven (cuiner) i Amanda (somelier) Wassmer, del restaurant Memories –tres estrelles Michelin–; Rebecca Clopath, –Bihof Taratsch–; l’italià Michele Lazzarini –Contrada Bricconi– i el francès Pascal Borrell –Le Fanal– .

Tal com ha desgranat la directora del grup gsr, Roser Torres, les jornades professionals, amb un programa destinat al sector en format congrés, comptaran també amb la presència de reconeguts xefs amb estrella com Joan Roca –El Celler de Can Roca, tres estrelles Michelin–; Paolo Casagrande –Lasarte, tres estrelles Michelin); Benito Gómez –Bardal, dos estrelles Michelin–; Edorta Lamo –Arrea, una estrella Michelin–; i Joel Castanyé –La Boscana, una estrella Michelin–.

També hi seran presents Josetxo Souto i Ramón Aso –Callizo–; Pascal Borrell –Le Fanal–; el pastisser David Gil –I+Desserts– o el sommelier Ferran Centelles –BulliFundation–. També oferirà una sorprenent ponència Ngatemba Sherpa, un cuiner i xerpa que es dedica a alimentar als alpinistes a més de 4.000 metres d’altitud. Les ponències es podran seguir en format presencial i també en línia.

L’entrada és gratuïta i només cal enregistrar-se a www.andorrataste.com.





Xefs del país en les ponències professionals

De nou, els cuiners del país tornaran a tenir un paper destacat en l’Andorra Taste. És el cas de José Antonio Guillermo i Antonio Muñoz –Odetti Bistro–; Roger Biosca –Hotel l’Isard–; i Marc Mora –Andorra Park Hotel–. A més, hi seran presents xefs com Paco Méndez, Marc Gascons, Juan Jiménez i Albert Ventura, que han ajudat a definir els menús de restaurants del país com TOC Anyós Park, Bruna i Coure Andorra, respectivament.

Finalment, els productes d’altura del Principat centraran una altra de les taules rodones, amb Jordi Planes, representant d’Embotits Cal Jordi; Pablo Urcelay, formatger de Casa Raubert; Cristina Tor, dels vins de Casa Auvinyà; i Christian Zancheta, del Rebost del Padrí. Per la seva banda, Àlex Orué, de Grandvalira Soldeu i Nandu Jubany, dels restaurants Diamant i Hincha, debatran de models de negoci amb el periodista Fernando Gallardo.

Aquesta edició, com a novetat, també comptarà amb la participació de les dues escoles d’hoteleria d’Andorra: l’Escola Vatel i la Section Hôtelière del Lycée Comte de Foix.





L’Andorra Taste més popular

Com ja va passar l’any anterior, l’Andorra Taste tornarà a dividir-se enguany en dues propostes: d’una banda, les jornades professionals amb més d’una vintena de xefs i 18 ponències, del 13 al 15 de setembre al Prat del Roure, i de l’altra, les jornades populars, que se celebraran del 15 al 17 als carrer dels Veedors i Arnaldeta de Caboet, també a Escaldes-Engordany.

En aquesta segona part de l’Andorra Taste oberta al públic en general i a l’aire lliure, els assistents podran gaudir de propostes gastronòmiques de muntanya. Donat l’èxit de la primera edició, s’amplia a una vintena el nombre de cuiners que oferiran tastets de la seva cuina a un preu reduït (es manté a 4 euros).

El director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha destacat algunes de les novetats que s’implementaran en aquesta edició: “augmenta el nombre de tastets, un horari més extens, la inclusió de plats específics per a celíacs, més oferta de celler i begudes i un espai per a gaudir de la degustació ampliat, amb taules, cadires i zones d’ombra”.

A les degustacions, ha prosseguit Budzaku, s’hi sumen tallers infantils, showcookings i masterclasses, i música i animacions en directe. Tot plegat, un seguit de propostes per a convertir, Escaldes-Engordany, un any més, en un punt de trobada gastronòmic de referència. Per a la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, “aquest projecte afavoreix el teixit empresarial de la parròquia i del país, ajudant a posar en valor els seus restauradors”.

L’Andorra Taste és un esdeveniment coorganitzat per Andorra Turisme i Vocento Gastronomia – grup gsr, i compta amb el suport del Comú d’Escaldes-Engordany.