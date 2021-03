Els invents per moure’t a casa

Després de tants dies a casa, la necessitat de moure el cos és gairebé urgent. Aprofitem la nostra experiència i la inventiva casolana per proposar-vos algunes maneres d’activar la musculatura en confinament i, de passada, aprofitar per gaudir i riure una mica. La majoria de propostes poden fer-se amb materials o recursos que tenim a casa o podem adquirir en algun supermercat.

1. Construeix una taula de ping-pong

Si tens unes pales de ping-pong, una de les activitats més divertides que pots fer dins casa és muntar-te una taula. Aprofita la taula del menjador i retalla una tela o un cartó de la mida d’una xarxa. El cartó pots aguantar-lo amb dues pedres, una a cada costat. Si utilitzes una tela pots enganxar dos pals als extrems de la taula i enganxar-la amb una agulla d’estendre la roba.

2. Fes un hort

No cal tenir un tros de terra o un pati massa gran per fer una temptativa d’hort a casa. Només amb un test i una mica de terra pots fer les teves primeres plantacions. Una altra idea és la taula de cultiu. Per preparar la terra per primera vegada, el més habitual és començar l’hort a casa amb una mescla de fibra de coco amb substrat d’humus de cuc. Això assegura una suficient quantitat de nutrients per a les primeres collites. Si tens llavors, prova de plantar-les i si no també pots provar-ho amb recursos casolans com ara les llenties.

3. Salta a la xarranca

També als adults ens pot servir per fer exercici. La xarranca no és cosa només de menuts. Dibuixarem unes caselles numerades a terra per on han de saltar els jugadors per ordre després de tirar-hi un tros de teula o una pedra plana que caldrà arrossegar mentre se salta a peu coix. Per torns es tira una pedra plana o un tros de teula (una tella) a la casella que toca. Es comença per la 1 i es va pujant. Cal que la pedra caigui dins de la casella, sense ni tan sols tocar les vores. Aleshores es fa el recorregut de la xarranca i si en algun moment el jugador toca amb l’altre peu a terra o trepitja una ratlla o en llençar la pedra no encerta bé la casella corresponent li passa el torn. Una bona manera de mantenir-se actius a casa!

4. Fes un circuit de zig-zag

Tens unes sabates o uns rotllos de paper de vàter? Doncs situa’ls formant una línia a terra i comença a sortejar-los. Primer corrent, després amb un sol peu, després d’esquena. Una bona manera de mantenir la psicomotricitat en ple confinament i amb objectes que pots trobar a casa sense gaire dificultat.

5. Màquines de gimnàs a casa

Si no ets dels que tens una bicicleta estàtica i una kit de peses, et proposem que inventis com fer les teves sèries de cardio. Agafa una garrafa de cinc litres d’aigua posa-hi un pal de l’escombra travessant la nansa de plàstic i pots mirar d’aixecar-la per treballar els bíceps repartint el pes entre els dos braços. Els paquets d’arròs o els brics de llet també són una bona manera de treballar els pectorals. A internet trobareu molts exercicis per fer segons el vostre nivell i part del cos que vulgueu treballar. Penseu que cada objecte que tenim a casa ens pot servir per treballar una part del cos.

6. Coreografies

Una de les idees més divertides és inventar-te una coreografia. Pots pensar-la directament tu o intentar imitar algun ball que trobis en algun dels vídeos de YouTube. Una bona idea és proposar a les teves amigues que es gravin també a casa amb la mateixa cançó de fons i després intentar muntar un videoclip enllaçant els passos de cadascú. Una bona manera de moure’s i també d’incentivar l’esperit creatiu.

7. Lliga un slackliner i practica tècniques de circ

Una corda de nylon, dos arbres dels quals penjar-se i equilibri, molt equilibri. Això és tot el necessari per a ser un slackliner. També coratge, molt coratge, ja que algunes situacions el requereixen. És cert que no totes les cordes serveixen, perquè l’important és que sigui elàstica. Si voleu introduir-vos en el món del circ, aquest és un bon inici. Només fan falta dos suports i una corda de nylon i podeu optar per posar-ho a l’exterior o a l’interior de casa. Una bona manera de mantenir l’equilibri també mental en temps convulsos! Una altra idea és intentar fer malabars i aconseguir que les pilotes no caiguin a terra. Si no tens pilotes de goma pots provar-ho amb mandarines o prunes.

