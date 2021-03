8 ànimes captades en carreteres

Moltes són les històries que s’expliquen de formes humanes que s’apareixen de cop durant la nit en alguna carretera. Menys habitual però és haver captat aquestes imatges amb càmeres de vídeo.

En aquest vídeo amb més de 4 milions de visualitzacions podem trobar algunes d’aquestes suposades aparicions així com també alguna possible explicació al fenomen.

Diuen que les carreteres són els llocs predilectes d’aquestes figures espectrals pel fet de tractar-se d’ànimes de persones que van perdre la vida en un accident en aquest lloc concret. Hi creiem o no, aquí teniu aquestes imatges per a que ho valoreu vosaltres mateixos.